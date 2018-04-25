Политические разногласия — не проблема. Итоги визита Л.Линкявичюса в Минск

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Это первый визит Л. Линкявичюса в Беларусь за последние четыре года.

По его словам, Литва заинтересована в поддержке связей с диаспорой в Беларуси. «Наш народ не такой большой, не так много литовцев в мире, многие живут за пределами Литвы, в разных странах. Для нас каждый гражданин очень важен», – подчеркнул министр. И в связи с этим отметил особую значимость визита именно в Гервятский край Беларуси, агрогородок Рымдюны, где сохраняются литовские традиции, работают школа и детский сад с литовским языком обучения, открыт Литовский центр культуры, образования и информации.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс вместе с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем обсудили вопрос о будущем литовского культурного центра в Рымдюнах. Обеспокоенность возникла после того, как местная власть заявила о намерении переместить садик, не соответствующий требованиям безопасности, из Рымдюн в помещения белорусского садика в Гервятах.

«Мы договорились, что центр литовской культуры останется в целости: на время работ по реновации садик будет перенесен в помещения литовской школы в тех же Рымдюнах. Не будут создаваться искусственные препятствия деятельности школы и садика в одном здании», – сказал Л. Линкявичюс.

По словам министра иностранных дел Литвы, для детей белорусского происхождения созданы прекрасные условия в обновленной гимназии им. Ф. Скорины в Вильнюсе, поэтому Литва надеется, что Беларусь создаст у себя аналогичные условия и для литовских детей.

По данным МИД Литвы, в Беларуси проживает около 5000 литовцев.

Практика альтернативных поставок нефти

Литва предлагает Беларуси интенсивно использовать ее инфраструктуру для налаживания регулярных поставок нефти и газа. Об этом сообщил журналистам Линас Линкявичюс, подводя итоги встречи с главой внешнеполитического ведомства Беларуси Владимиром Макеем.

«Мы готовы продолжать практику альтернативных поставок нефти, которые уже осуществлялись. Готовы обсуждать и постоянный процесс. Об этом как раз говорилось на встрече с премьер-министром Беларуси. Мы должны рассмотреть технические решения, возможности поставок газа. Тут предстоит большая работа», – сказал Л. Линкявичюс.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Макей отметил, что детально возможности поставок газа через Литву пока не прорабатывались. «Более конкретно эти вопросы должны обсуждаться на уровне экспертов», – сказал он.

В мае в Клайпеде пройдет литовско-белорусский экономический форум, на котором смогут встретиться премьер-министры двух стран и обсудить весь спектр вопросов.

Что касается экономического сотрудничества Беларуси и Литвы, то оно постепенно расширяется. По словам Линаса Линкявичюса, в Литве работают свыше 600 компаний с белорусским капиталом, растет также объем инвестиций из Беларуси.

«Мы договорились, что касается развития и углубления торгово-экономического взаимодействия, но желательно, чтобы мы строили отношения, не политизируя те или иные моменты. Есть понимание относительно того, что нам нужно сконцентрироваться на развитии торгово-экономического сотрудничества без примеси политики», – подчеркнул Владимир Макей.

Рекомендации по БелАЭС

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал белорусского премьера Сергея Румаса реализовать международные рекомендации по безопасности Белорусской АЭС в Островце.

«Вы прекрасно знаете наше мнение об Островецкой атомной станции. Первый реактор уже стоит, остается привезти топливо. Мы все равно настаиваем на своей позиции и надеемся на ваше понимание – чтобы вы выполнили рекомендации международных организаций», – заявил в начале встречи Л. Линкявичюс.

Во время встречи, за которой разрешили наблюдать журналистам, премьер Беларуси, в свою очередь, акцентировал растущее торгово-экономическое сотрудничество между соседними государствами.

«Я с удовлетворением хочу отметить, что сегодня торгово-экономическое сотрудничество с Литвой развивается очень хорошо, уже есть статистика за 2019 год – наш товарооборот приблизился к 1,5 млрд долларов», – сказал С. Румас.

«Я также думаю, что активизации двухстороннего взаимодействия способствовало бы возобновление работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», – добавил белорусский премьер.

Тем временем

Минск пригласит международных экспертов

Минск в ближайшее время намерен принять экспертов международных организаций и обещает развеять сомнения Литвы по вопросу безопасности станции. Об этом заявил глава белорусской дипломатии Владимир Макей после призыва литовского коллеги Линаса Линкявичюса учесть рекомендации международных экспертов, включая результаты стресс-тестов.

Он подчеркнул, что никакая другая страна не озабочена безопасностью БелАЭС в такой степени, как Беларусь.

Подготовлено по сообщениям BNS и БЕЛТА.

Фото пресс-службы МИД Беларуси.

Фото подпись Главы МИД Литвы и Беларуси на встрече в Рымдюнах.