Ежегодная оценка угроз национальной безопасности Литвы

Система бесплатных виз в Россию повышает риски для безопасности Литвы, поскольку создает Москве благоприятные условия для вербовки шпионов.

В прошлом году Россия создала условия получения бесплатных электронных виз для граждан Литвы и других 52 государств при посещении Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В отчете указывается, что это решение не только предоставляет дополнительные возможности для поездок жителей Литвы по России, но и создает риск для национальной безопасности.

Так, глава ДГБ Дарюс Яунишкис, представляя документ на пресс-конференции, отметил, что литовская разведка уже фиксировала попытки вербовать литовских граждан благодаря упомянутой возможности.

«Да, мы фиксируем попытки, и это не единичные случаи. Это большой риск, ловушка, поставленная самой Россией, с совершенно ясными намерениями», – сказал он.

Он отказался указывать, сколько таких попыток фиксировалось, лишь добавил, что это «не трагические цифры».

«Упрощение визового режима и растущий в связи с этим поток иностранцев, путешествующих по России, создает особо благоприятные условия для российских разведслужб», – говорится в оценке угроз нацбезопаcности.

В документе также отмечается, что информация о прибывающих в Россию иностранцах российские разведведомства получают одновременно с тем, как иностранец подает заявление на получение визы.

По словам литовской разведки, среди прибывающих российские спецслужбы ищут лиц, которые могут обладать ценной информацией либо являются уязвимыми, по их мнению.

В отчете говорится, что особое внимание российская разведка уделяет прибывающим в Россию бывшим и нынешним политикам, бизнесменам, сотрудникам правоохранительных органов, военным, журналистам.

Д. Яунишкис утверждает, что некоторые вопросы, входящие в анкету на получение электронной визы, достаточно странные.

«Там есть интересные и странные вопросы, которые касаются персональных баз данных», – сказал он, но не конкретизировал, какие вопросы вызывают подозрения.

Гражданам Литвы, отправляющимся в Россию, разведка рекомендует избегать путешествий в одиночку, не нарушать общественный порядок, умеренно употреблять алкоголь, если возможно, не брать в поездку основные мобильные и компьютерные устройства, критически оценивать новые знакомства, получаемые предложения и просьбы.

В отчете также говорится, что российская разведка стремится воспользоваться проживающими в Литве соотечественниками.

В отчете обнародована и личность активно действующего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ). По данным разведки, сотрудник ФСБ Петр Чагин, осуществляя разведывательную деятельность против Литвы, использует как прикрытие несуществующую общественную организацию в Калининградской области «Фонд Победы» и личность фиктивно представляющего ее общественного деятеля литовского происхождения Пятраса Тарашкявичюса.

Разведка сообщает, что П. Чагин (в отчете есть его фотография) активно устанавливал контакты с представителями организаций российских соотечественников в Литве, через них организовал и финансировал в различных городах Литвы мероприятия, призванные создать положительный образ Советского Союза и России.

В документе говорится, что ФСБ через граждан Литвы в прошлом году выделила средства на шесть мероприятий в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй, которые соответствовали российской идеологической политике, связанной со Второй мировой войной.

Невзирая на не сокращающееся количество попыток России оказать влияние на живущих в Литве соотечественников, воздействие этих усилий ослабевает, отметил глава ДГБ.

«Воздействие уменьшается, несомненно. Я вынужден констатировать, что сознательность граждан значительно выросла», – заявил он.

Д. Яунишкис утверждает, что воздействие пытаются оказывать не только на русскоязычных жителей Литвы, но и на лиц литовской национальности.

«Есть такие попытки, и я бы сказал, что иногда достаточно дерзко пытаются оказывать влияние в той или иной форме – или предлагая деньги, или играя на чувствах, или подсовывая что-либо», – сказал он.

Угроза энергонезависимости Литвы

Литовская разведка предупредила, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России через Клайпедский порт создает угрозу энергетической независимости Литвы.

В отчете указано, что российская компания «Новатэк», поставляющая газ через Клайпеду, теснейшим образом связана с Кремлем, ее окончательная цель – закрепиться на рынке Балтийских стран.

«С начала 2019 года в рынок СПГ Литвы пытается влиться российская компания «Новатэк», которая вместе с «Газпромбанком» эксплуатирует терминал СПГ в Высоцке», – говорится в документе.

По мнению разведслужб, приоритетная сфера компании – поставки СПГ в Балтийских странах через Клайпедский терминал по самой низкой рыночной цене.

«Новатек» мог предложить низкую цену только благодаря российской власти, у которой есть цель занять все большую долю рынка СПГ и созданных для экспорта СПГ условий», – утверждается в отчете.

Д. Яунишкис отметил, что угрозу создает именно повышение объемов торговли.

«(…) Это посредническая компания, которая торгует российским газом. Очевидно, есть тот же риск (как и в случае с «Газпромом». – BNS), поскольку это российская компания, и при поставках определенного количества или когда рынок привыкнет к ней, могут начаться переговоры по условиям», – заявил глава ДГБ.

Разведка отмечает, что, хотя «Новатэк» представляется частной и одной из самых прозрачных компаний России, «нет сомнений в том, что ее стратегия и цели деятельности согласуются с высокими представителями властей России».

В документе говорится, что один из акционеров «Новатэка» – российский олигарх Геннадий Тимченко. В отношении него Казначейский департамент США применяет санкции, он сам, согласно отчету, принадлежит к кругу лиц, близких к президенту Владимиру Путину, кроме того, часть акций «Новатэка» принадлежит российскому госконцерну «Газпром».

Согласно отчету разведки, «Газпром», утративший позиции на литовском рынке, должен был приспособиться к новым условиям: предложить газ на более выгодных условиях, избегать ценовых манипуляций, заключать более гибкие сделки и искать иные способы сохранения своего влияния.

В оценке угроз также говорится, что в 2019 году позиции в Балтийских странах также пыталась укрепить и российская группа энергокомпаний «Интер РАО ЕЭС».

Разведчики считают, что для нее «актуально не только сохранение торговли электроэнергией на рынках, но и влияние на решения по стратегически важному проекту синхронизации систем электропередачи Балтийских стран с сетями континентальной Европы».

Россия не вмешивалась в выборы

Россия не пыталась повлиять на результаты президентских выборов, состоявшихся в Литве в прошлом году, констатировала литовская разведка.

«Россия наблюдала за проходившими в 2019 году в Литве выборами и связанными с ними политическими процессами, однако широкомасштабных попыток влияния на результаты выборов не было, не было установлено и системных попыток манипулирования общественным мнением», – говорится в документе.

В отчете говорится, что в предвыборный период российские пропагандисты больше ориентировались не на агитацию за кандидатов, благоприятно настроенных по отношению к Кремлю, а на клеветнические кампании против литовских политиков, которые наиболее активно критикуют действия российских властей.

Разведка утверждает, что «определенное исключение представляют выборы в советы самоуправлений, во время которых Россия стремилась к тому, чтобы лояльные по отношению к ней политики сохранили свои позиции в муниципалитетах».

Директор ДГБ не исключил возможность вмешательства в предстоящие этой осенью парламентские выборы.

С другой стороны, Д. Яунишкис признал, что пока таких проявлений разведка не видит.

Новая дивизия в Калининградской области

Россия продолжает милитаризацию Калининградской области, здесь будет создана новая дивизия, дислоцируются суда, которые могут вооружаться крылатыми ракетами «Калибр», сообщает литовская военная разведка.

«Наращивание военных мощностей в Калининградской области свидетельствует о намерениях политического и военного руководства России продолжать милитаризацию этого региона», – заявил директор Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы полковник Ремигиюс Балтренас.

В Калининградской области Россия намерена сформировать новое военное подразделение – мотострелковую дивизию.

По словам представителей Литвы, эта дивизия повысит способность находящихся в анклаве сил осуществлять операции без подкрепления со стороны континентальной части РФ.

«При формировании дивизии в Калининградской области будут созданы новые части, увеличится общее количество военных. В результате реализации этих планов продолжится повышение количества вооружений и техники по соседству с Литвой. Например, количество танков может вырасти в два раза и достичь почти ста единиц в самой области», – сказал Р. Балтренас.

Он утверждает, что создание дивизии может потребовать несколько лет. Обычно дивизия состоит из 10-20 тыс. военных.

В общем документе Второго департамента оперативных служб и Департамента госбезопасности также обращается внимание на то, что с 2016 года Россия дислоцирует в Балтийском море суда, которые могут вооружаться крылатыми ракетами «Калибр». Этими ракетными системами можно нанести удар по объектам критически важной инфраструктуры потенциального противника на расстоянии более 2 тыс. километров.

«В 2019 году дислоцировано четвертое такое судно, а пятое ожидается в этом году», – сказал глава военной разведки.

Кроме того, как говорится в отчете, в области созданы смешанная авиационная дивизия и два авиационных полка – истребителей и бомбардировщиков морской штурмовой авиации, сформирован вертолетный полк, дислоцированы современные многофункциональные истребители «Су-30СМ».

Huawei создает риски

Участие китайской телекоммуникационной компании Huawei в создании инфраструктуры мобильной сети пятого поколения (5G) создает риски безопасности.

«Есть риск, конкретно связанный с Huawei», – заявил полковник Ремигиюс Балтренас. Он утверждает, что риск создает то, что китайский закон обязывает Huawei и другие находящиеся в госуправлении компании «делиться собираемой информацией с китайскими разведслужбами».

«Я думаю, что во всех технологиях, которые созданы в Китае и по закону контролируются самим государством, есть определенные риски. Есть сведения о том, что там существуют так называемые backdoor, через которые можно вытягивать информацию из камер, телефонов или из той же самой системы 5G», – сказал Д. Яунишкис.

Название китайской телекоммуникационной компании Huawei в самом документе не упоминается.

Информация «ЛК», BNS