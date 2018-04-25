Права пациентов и компенсации за причинение вреда здоровью

Министерство здравоохранения отвечает на часто задаваемые вопросы.

— Какова польза модели «вред без вины»?

— Механизмы обращения, определения вреда и его возмещения значительно проще, чем были до сих пор. Они не требуют специальных правовых знаний, поэтому можно надеяться, что больше людей будет обращаться по вопросу возмещения вреда, нанесенного здоровью, меньше дел попадет в суды, в которых пациентам приходилось выполнять сложную и дорогостоящую задачу – доказывать, что здоровью нанесен вред действиями конкретных врачей. Страховые общества компенсировали вред, нанесенный здоровью пациентов, только после окончания судебного процесса, который затягивался на годы.

Сейчас комиссия оценит, нанесен ли вред здоровью пациента, и примет решение о возмещении вреда, не оценивая вины лечебного учреждения и специалиста, нанесшего вред здоровью пациента. Меньше пациентов будет в плохих отношениях с лечебными учреждениями и медиками, потому что вред, нанесенный здоровью, будет возмещаться, но при этом не будут обвинять в ошибках медиков.

— Кто может обращаться по вопросу возмещения вреда, нанесенного здоровью?

— В первую очередь пациент, а в случае его смерти это могут сделать его близкие. В случае смерти пациента, если при оказании услуг в лечебном учреждении был нанесен вред здоровью, право получить материальную и моральную компенсацию имеют несовершеннолетние дети, супруг, нетрудоспособные родители, другие лица, за содержание которых умерший нес ответственность.

Кроме того, право на получение компенсации (только за моральный вред) имеют и трудоспособные родители пациента и взрослые дети, которых с пациентом связывала очень близкая связь. До вступления в силу этой модели близкие пациенту лица не могли в установленном законом порядке требовать компенсации за моральный вред, поэтому в судах проходили длительные судебные споры.

— Когда можно обращаться за возмещением вреда, нанесенного здоровью?

— Пациент или его близкие не позднее чем в течение трех лет с того дня, когда узнали или должны были узнать, что здоровью пациента в лечебном учреждении нанесен вред, могут обращаться в действующую при Министерстве здравоохранения комиссию с письменной просьбой о возмещении вреда.

По вопросу компенсации можно обращаться во всех случаях, если пациент, а в случае его смерти близкие считают, что в лечебном учреждении его здоровью был нанесен вред. Например, если при проведении плановой операции, когда должна была решиться какая-то проблема, связанная со здоровьем, пациент умирает, возможно, это было предопределено компликацией или ошибкой медиков. Если близкие убеждены, что смерть произошла по вине медиков, то они имеют право обратиться в комиссию по вопросу возмещения нанесенного вреда.

— Кому конкретно пациент или близкие умершего могут подать жалобу и кто будет ее рассматривать?

— Прошение о компенсации вреда должно быть подано комиссии, действующей при Министерстве здравоохранения. Прошение может быть подано непосредственно или на расстоянии, т. е. люди могут прийти в Министерство здравоохранения или подать прошение в письменном виде, зарегистрировав его через курьера или другие средства связи, позволяющие установить идентичность человека.

Нанесенный здоровью пациента ущерб оценит комиссия, в которой работают семь человек, представляющих институты и неправительственные организации, защищающие права медиков и пациентов.

— Что необходимо указать в прошении? Надо ли предоставлять копии медицинских документов и другие документы?

— В прошении должно быть указано, какой вред был нанесен здоровью, должна содержаться просьба возместить вред, указаны обстоятельства, факты, обосновывающие нанесенный ущерб, размер возмещения нанесенного здоровью вреда.

Члены комиссии, а не пациент при рассмотрении прошения соберут документы, включая копии медицинских документов, предоставленных пациентом, объяснения лечебного учреждения и медиков, в которых должна содержаться вся информация о пациенте, т. е. о его пребывании в лечебном учреждении, состоянии здоровья, диагнозе, прогнозах, лечении, необходимых для рассмотрения прошения и принятия решения.

В случае надобности комиссия может обратиться к экспертам за получением выводов, для которых необходимы специальные знания.

Пациент должен предоставить документы, подтверждающие размер материального вреда (понесенных расходов или неполученной прибыли) и морального вреда (например, влияния вреда на социальную жизнь пациента и т. д.).

— В случае обращения близких пациента будет действовать тот же порядок?

— Да. Неважно, обращается ли в комиссию сам пациент или близкий умершего, действует тот же порядок предоставления прошения о возмещении вреда, тот же порядок рассмотрения прошения, те же сроки и т. д. Отличаются только формы прошения (утверждаются приказом министра) и список документов, прилагаемых к прошению. Например, близкие могут приложить документы, подтверждающие право на возмещение вреда, так как они содержались пациентом или с пациентом их связывала тесная связь.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ