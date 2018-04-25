Жителей уведомляют о том, какой фонд страхования для них выбрали

Фонд социального страхования Литвы («Содра») выслал 8600 электронных писем и 36 000 сообщений на личные страницы жителей, которых в этом году в первый раз включают в систему дополнительного пенсионного накопления, сообщает пресс-служба «Содры». Жителей уведомляют о том, какой фонд для них выбрали и что делать дальше.
«Жителям, которых включают в систему дополнительного пенсионного накопления, надо знать, что решение зависит только от них. Наша цель — оповестить всех жителей, которые включены в систему дополнительного накопления, чтобы они знали, как и когда они должны принять решение», – сказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис.
Как разъясняют эксперты в сфере пенсионного страхования, сейчас средняя пенсия составляет 46 проц. от средней зарплаты. Через 20-30 лет пенсия может составлять всего 35% от средней зарплаты, этого, разумеется, мало. Пенсионное накопление в фондах второй ступени позволяет стабилизировать ситуацию и сохранить пенсии на нынешнем уровне.
В старости доходы должны составлять 70-80% бывших трудовых доходов, чтобы доходы после выхода на пенсию сильно не сокращались. Об этом люди должны сами заботиться. Есть возможность самостоятельного накопления, но жители со средними и небольшими доходами могут успешно участвовать в фондах второй ступени. Если мы хотим получить больше, надо и откладывать больше.
Всего в систему дополнительного накопления на сегодняшний день включены 43 500 новых жителей. Все они могут найти соответствующее уведомление на своей странице в «Содре» www.sodra.lt/gyventojui. «Содра» напоминает, что жители могут выбирать:
*ничего не делать: тогда с июля они будут участвовать в системе в том фонде, который для них выбрали;
*обратиться в выбранный фонд: можно в любое время связаться с фондом и заключить с ним соглашение – необязательно это должен быть подобранный «Содрой» фонд;
*отказаться от участия в дополнительном накоплении: это лучше сделать через свою страницу на сайте www.sodra.lt/gyventojui, подав соответствующую заявку. Это можно сделать до последнего дня июля.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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