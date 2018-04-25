Жителей уведомляют о том, какой фонд страхования для них выбрали

Nuotrauka BFL/ Inga Juodytė

Фонд социального страхования Литвы («Содра») выслал 8600 электронных писем и 36 000 сообщений на личные страницы жителей, которых в этом году в первый раз включают в систему дополнительного пенсионного накопления, сообщает пресс-служба «Содры». Жителей уведомляют о том, какой фонд для них выбрали и что делать дальше.

«Жителям, которых включают в систему дополнительного пенсионного накопления, надо знать, что решение зависит только от них. Наша цель — оповестить всех жителей, которые включены в систему дополнительного накопления, чтобы они знали, как и когда они должны принять решение», – сказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис.

Как разъясняют эксперты в сфере пенсионного страхования, сейчас средняя пенсия составляет 46 проц. от средней зарплаты. Через 20-30 лет пенсия может составлять всего 35% от средней зарплаты, этого, разумеется, мало. Пенсионное накопление в фондах второй ступени позволяет стабилизировать ситуацию и сохранить пенсии на нынешнем уровне.

В старости доходы должны составлять 70-80% бывших трудовых доходов, чтобы доходы после выхода на пенсию сильно не сокращались. Об этом люди должны сами заботиться. Есть возможность самостоятельного накопления, но жители со средними и небольшими доходами могут успешно участвовать в фондах второй ступени. Если мы хотим получить больше, надо и откладывать больше.