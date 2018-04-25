Д. Шилянскис: Основным поставщиком СПГ является не Россия

Фото kn.lt

Дарюс Шилянскис, который в начале ноября был избран генеральным директором государственной компании Klaipėdos nafta (KN) – оператора нефтетерминала и терминала сжиженного природного газа (СПГ), утверждает, что ради сохранения конкурентоспособности Klaipėdos nafta должна работать гибко, предоставлять как можно больше услуг и инвестировать в инновации.

По словам Д.Шилянскиса, в последние годы рынки нефти и СПГ претерпели значительные изменения: через Клайпеду экспортируется все меньше российских нефтепродуктов, которые, по его словам, составляют лишь небольшую часть общего потока СПГ.

«Мы слышим известия о том, что сейчас идет судно СПГ, которое снабжает Калининградскую область, в настоящее время оно идет в США – это еще один сигнал о том, что рынок СПГ становится ликвидным, более либеральным, и ключевым фактором, определяющим выбор поставщика, становится экономическая выгода», – сказал в интервью информационному порталу BNS Д. Шилянскис.

«Мое личное мнение заключается в том, что при выборе поставщика должно быть наличие или отсутствие стратегического влияния или потенциального стратегического вреда. Проще говоря, если основную часть поставок будут составлять ресурсы этой страны (России. – Прим. BNS) и она потенциально представляла бы угрозу для поставок в этот регион, то, возможно, данный вопрос следовало бы рассмотреть», – сказал Д. Шилянскис, отвечая на вопрос, должна ли Литва импортировать российский СПГ.

Грузы российской компании «Новатэк» из Высоцка отправляются в Клайпеду, а однажды прибыла партия газа с Ямальского терминала.

Он подчеркнул, что основным поставщиком СПГ для Литвы является не Россия, ее доля в общем объеме перевалки через СПГ-терминал в Клайпеде очень мала.

СПГ уже импортируется через Клайпеду двумя эстонскими компаниями – Eesti Energia и Eesti gas. Однако Латвия, импортирующая газ от «Газпрома», не решается последовать примеру Эстонии. Д. Шилянскис не может сказать, имеются ли у латвийских компаний подобные намерения.

«Тот факт, что Эстония покупает газ, показывает их конкурентоспособность и преимущества нашей инфраструктуры для региона в целом. Я не могу говорить за латышей, но у нас нет ограничений иметь того или иного клиента. Не могу комментировать, заинтересованы ли латвийские компании или дилеры в поставках на латвийский рынок», – сказал глава KN.

Специалист по морскому праву Д. Шилянскис 14 лет поднимался по карьерной лестнице. Начав в 2005 году с должности аудитора в Министерстве окружающей среды, он позже занимался продажами нефти в группе Orlen, руководил коммерческими операциями грузового терминала группы Achema и в конечном итоге стал ответственным за нефтяной бизнес компании Klaipėdos nafta.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ