Социальное неравенство и рынок труда

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По утверждению руководителя Института исследований рынка профессора Б. Гружевскиса, оценивая потенциальных работников не по профессиональным знаниям и навыкам, а по признакам, оставленным прошлой тяжелой жизнью, можно нанести непоправимый вред как отдельным гражданам, и так обществу в целом, сообщает BNS.

«Одна из основных проблем, вызванных социальным неравенством, — это эмиграция, ведь когда мы теряем людей, мы тем самым теряем и будущее своей страны», — убежден профессор Б. Гружевскис, который участвовал в конференции «Больше, чем работодатель».

В Германии интегрироваться людям помогают менторы

Менторство — это инструмент профессионального развития. Ментор может помочь, когда вы начинаете новое дело, планируете изменения, хотите добиться результата, но не знаете, с чего начать.

По утверждению Б. Гружевскиса, «социально уязвимые» граждане, пытаясь интегрироваться в рабочий рынок и в общество, сталкиваются с различными проблемами. Нередко люди с ограниченными возможностями не могут получить высшее образование из-за неприспособленной среды. Найти возможности интеграции в общество трудно и людям, живущим в отдаленных поселках, где не хватает рабочих мест и центров занятости. Особенно трудно приходится тем, чья жизнь отмечена ярлыками «бывший заключенный», «бывший наркоман», «бывший алкоголик».

«Естественно, что у руководителей предприятий чаще всего нет дополнительного времени, чтобы поинтересоваться, как работать с такими людьми, поэтому выдумывают всевозможные нереальные сценарии и различные стереотипные установки. Но все это только мифы. В Германии уже много лет применяется практика, которая помогает людям забыть о социальном неравенстве. Там таких людей трудоустраивают вместе с ассистентами-менторами, которые сопровождают их в период адаптации, дают советы, помогают в решении важных вопросов. В этом случае работодатели и сами работники чувствуют себя в большей безопасности и становятся спокойнее», — говорит профессор Б. Гружевскис.

Во время кампании, которая инициирована Министерством социальной защиты и труда, опрос граждан, проведенный фирмой Spinter tyrimai, показал, что интегрироваться в рынок труда людям «социально уязвимым» особенно трудно. По данным опроса, будучи на месте работодателя, только 3 проц. людей согласились бы трудоустраивать таких граждан. Тех, кто вышел из мест заключения, приняли бы только 8 проц., тех, кто лечится от алкогольной зависимости, — 20 проц., а бывших бомжей — 23 проц.

Проблема немотивированных выплат

Экономист Б. Гружевскис убежден, что существует много областей, в которых могли бы работать люди, испытывающие на себе социальное неравенство, – от инженерии до архитектуры, но для этого недостаточно используется общественный сектор, например, предприятия самоуправлений и социальные работники, которые должны активнее участвовать в вопросах трудоустройства людей, испытывающих социальное неравенство.

«С другой стороны, возвращение на рынок труда некогда асоциальных не мотивируют и социальные выплаты, но с этой проблемой сталкиваемся не только мы, но и весь мир. В Германии пособия в десять раз больше, чем в Литве. Значительная часть людей без амбиций довольствуется выплатами, вернуть их на рынок труда, когда в этом нет внутреннего желания, очень трудно. Сейчас эта область совершенствуется, люди имеют возможность найти работу, не теряя при этом части социальных выплат, они чувствуют себя обеспеченными, если и потеряют работу, то у них будет «аварийный выход», — утверждает профессор экономики.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ