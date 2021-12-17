Дания будет отправлять заключенных в арендованные тюрьмы в Косово

Фото pixabay.com

Дания арендует у Косово 300 мест для заключенных в рамках реформы пенитенциарной системы в стране. Об этом сообщается на сайте датского Минюста.

В Косово будут отправлять только иностранцев, которые решением суда должны быть депортированы из Дании по истечении срока наказания. «К 2025 году вместимость тюрем, как ожидалось, сократится на 1000 мест, а с помощью достигнутого соглашения мы намерены возместить это сокращение. Среди прочего, мы решили арендовать тюремные места в Косово и увеличить число мест в датских тюрьмах в краткосрочной и долгосрочной перспективах», — заявил министр юстиции Ник Хэккеруп.

Всего на программу тюремной реформы заложено 4 млрд датских крон (более 530 млн евро). Еще одна ее цель — улучшить условия работы для сотрудников пенитенциарной системы.