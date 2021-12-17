Правление Клайпедского порта рассмотрит вопрос доверия главе

Ритис Амбразявичюс, эксперт по корпоративному управлению, говорит, что правление государственной компании, такой как Дирекция Клайпедского морского порта, может только рекомендовать, увольнять или не увольнять управляющего, а решение может принимать только министр.

«Другие развитые страны мира, включая и страны ОЭСР, в отличие от Литвы, не имеют такого же правового статуса, как государственное предприятие. Это реликт советской эпохи, ведь что здесь главные вопросы решает министр, а не правление с независимыми членами», — сказал Амбразявичюс телеканалу LRT на этой неделе.

Между тем, находящиеся в госуправлении литовские железные дороги Lietuvos geležinkeliai, по его словам, являются акционерным обществом, и согласно закону правление назначает и освобождает от должности генерального директора.

«Просто уже 30 лет наши правительства не могут изжить предприятия со статусом государственных и заменить их акционерными обществами или другими юридическими формами, которые являются общими и известными всем. И это была рекомендация при вступлении в ОЭСР в 2018 году, а мы все еще переминаемся с ноги на ногу, я не знаю почему», — сказал Амбразявичюс.

В минувшую пятницу прямой руководитель Латакаса — министр Скуодис заявил, что ему трудно представить, как может продолжать работу руководство Клайпедского порта.

Победивший в конкурсе Латакас руководит портом с июня 2020 года и был назначен тогдашним министром транспорта и коммуникаций Ярославом Наркевичем.