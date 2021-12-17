США ввели новые санкции против Китая

США ввели санкции против академии военно-медицинских наук Китая, а также ее 11 исследовательских институтов. Об этом сообщает Reuters.
Агентство, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, пишет, что уже сегодня Минфин США объявит о санкциях против китайских компаний, использующих биотехнологии и наблюдение для нарушения прав человека.
По словам источника агентства, в санкционный список внесут Китайскую академию военно-медицинских наук и ее 11 исследовательских институтов. Организациям, в частности ограничат доступ к экспорту из США.
Агентство отмечает, что американские санкции против китайских научных центров последовали за запретом на инвестиции в США, наложенные на китайскую компанию по распознаванию лиц SenseTime. Санкции вводятся за причастность академии и институтов к притеснению китайских уйгуров и помощи военным Китая.
Напомним, что ранее США ввели санкции против Китая за создание суперкомпьютеров. Вашингтон внес в «черный» список семь китайских фирм и лабораторий из сферы технологий.
Также сообщалось, что санкции против Китая ввели США, Канада и Британия. Ограничительные меры введены против топ-чиновников Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.korrespondent.net