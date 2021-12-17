США ввели новые санкции против Китая

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США ввели санкции против академии военно-медицинских наук Китая, а также ее 11 исследовательских институтов. Об этом сообщает Reuters.

Агентство, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, пишет, что уже сегодня Минфин США объявит о санкциях против китайских компаний, использующих биотехнологии и наблюдение для нарушения прав человека.

По словам источника агентства, в санкционный список внесут Китайскую академию военно-медицинских наук и ее 11 исследовательских институтов. Организациям, в частности ограничат доступ к экспорту из США.