На следующей неделе в Кабмине Литвы – проект об обязательной вакцинации от коронавируса

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На следующей неделе министр здравоохранения Арунас Дулькис планирует представить правительству законодательные акты об обязательной вакцинации от коронавируса.

«Реагируя на ситуацию, на следующей неделе, вероятно мы ускоримся, и я планирую представить кабинету министров и правовые акты об обязательном вакцинировании», – сказал министр в четверг литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.

«Мы хотим тщательно обсудить и с конкретным правовым актом определить основные профессиональные сферы – здравоохранение, образование, социальные услуги. Есть предложение обсудить и государственную службу, армию, я думаю, что на следующей неделе у нас будет возможность обсудить это более конкретно», – сказал А. Дулькис.