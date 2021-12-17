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На следующей неделе в Кабмине Литвы – проект об обязательной вакцинации от коронавируса

Nuotrauka vilnius.lt

На следующей неделе министр здравоохранения Арунас Дулькис планирует представить правительству законодательные акты об обязательной вакцинации от коронавируса.

«Реагируя на ситуацию, на следующей неделе, вероятно мы ускоримся, и я планирую представить кабинету министров и правовые акты об обязательном вакцинировании», – сказал министр в четверг литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.

«Мы хотим тщательно обсудить и с конкретным правовым актом определить основные профессиональные сферы – здравоохранение, образование, социальные услуги. Есть предложение обсудить и государственную службу, армию, я думаю, что на следующей неделе у нас будет возможность обсудить это более конкретно», – сказал А. Дулькис.

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Пока не озвучивается дата вступления подобных изменений об обязательной вакцинации.  

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