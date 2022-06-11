Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС

Окончательное решение будут принимать лидеры стран ЕС, некоторые из которых — такие как Дания и Нидерланды — выступили против.

Дания, в частности, заявила, что Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств, сообщает Bloomberg. Киеву, как пишет агентство, потребуется «принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу».

Италия, по данным Bloomberg, поддерживает решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, Польша, Литва и Ирландия отметили, что хотят, чтобы лидеры ЕС приняли решение в пользу Украины, а Германия заявила, что результатом может быть условный статус кандидата. Эстония при этом подчеркнула необходимость дать надежду Украине.

Вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата будет обсуждаться на саммите ЕС 23-24 июня. Ускоренного пути для получения этого статуса не существует, и Украине все еще нужно преодолеть возражения ключевых государств, которые выступают против расширения блока, отмечает Bloomberg. Процесс вступления страны в ЕС включает в себя сложный набор шагов и условий, которые обычно могут длиться более десяти лет.