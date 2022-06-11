Правительство одобрило ужесточение госрегулирования сектора криптовалют

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В связи с увеличением количества занимающихся виртуальными валютными операциями компаний, особенно из Эстонии, и повышением рисков этих процессов, правительство Литвы одобрило более жесткое регулирование сектора криптовалют.

Министр финансов Гинтаре Скайсте отметила, что после ужесточения регулирования этого сектора в Эстонии многие компании этой страны переместились в Литву. В 2020 году в Литве было учреждено восемь таких компаний, в прошлом году — 188.