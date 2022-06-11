Правительство одобрило ужесточение госрегулирования сектора криптовалют

В связи с увеличением количества занимающихся виртуальными валютными операциями компаний, особенно из Эстонии, и повышением рисков этих процессов, правительство Литвы одобрило более жесткое регулирование сектора криптовалют.
Министр финансов Гинтаре Скайсте отметила, что после ужесточения регулирования этого сектора в Эстонии многие компании этой страны переместились в Литву. В 2020 году в Литве было учреждено восемь таких компаний, в прошлом году — 188.
«Мы представляем закон, который ужесточит существующие регулирование криптосектора», — сказала Г. Скайсте на совещании.
«Идет перенаправление из Эстонии в Литву, видим, что с дополнительными оборотами приходят и дополнительные риски», — отметила министр.
Член правления Банка Литвы Симонас Крепшта отметил, что изменения необходимы, так как данный сектор связан с рисками.
«В криптосекторе можно осуществлять платежи анонимно и очень быстро, и это создает риск отмывания денег, финансирования террористов, в теперешней ситуации — и риск обхода санкций. Литва становится раем для криптовалют, у нас много компаний, которые занимаются этим, их становится больше каждый месяц, по нашим данным их уже 400», — сказал на заседании С. Крепшта.
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