ЕС подготовил два решения по статусу Украины — СМИ

В Евросоюзе рассматривают два варианта по статусу кандидата на вступление для Украины — позитивный и негативный. Об этом в пятницу, 10 июня, пишет УП.
По данным издания, план А предусматривает, что Еврокомиссия предоставит вывод о том, что Украина отвечает критериям, и ЕС признает за ней статус кандидата уже сейчас. Все последующие шаги, например начало переговоров, будут обусловлены проведением реформ.
План Б предусматривает, что условия будут выдвинуты уже сейчас, и до их выполнения Украина будет «кандидатом в кандидаты».
В таком случае Украины получит юридически признанную перспективу членства, которая до сих пор формально действительно не зафиксирована ни в одном документе.
Отмечается, что план Б «сливают» в СМИ, готовя к вероятному негативному развитию. Так, Bloomberg пишет: «Но в виде этой «победы» источник в ЕС рассказал журналистам именно о плане Б, который станет для Киева безусловным поражением. Об этом уже публично заявили и в правительстве, и на Банковой. Об этом единогласно говорят украинские эксперты-реформаторы, которые направили к ЕС письмо по этому поводу, которое собрало беспрецедентно широкую поддержку».
По информации УП, в ближайшие дни Украину посетит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая намерена объяснить президенту Владимиру Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита.korrespondent.net