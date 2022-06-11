ЕС подготовил два решения по статусу Украины — СМИ

План Б предусматривает, что условия будут выдвинуты уже сейчас, и до их выполнения Украина будет «кандидатом в кандидаты».

В таком случае Украины получит юридически признанную перспективу членства, которая до сих пор формально действительно не зафиксирована ни в одном документе.

Отмечается, что план Б «сливают» в СМИ, готовя к вероятному негативному развитию. Так, Bloomberg пишет: «Но в виде этой «победы» источник в ЕС рассказал журналистам именно о плане Б, который станет для Киева безусловным поражением. Об этом уже публично заявили и в правительстве, и на Банковой. Об этом единогласно говорят украинские эксперты-реформаторы, которые направили к ЕС письмо по этому поводу, которое собрало беспрецедентно широкую поддержку».

По информации УП, в ближайшие дни Украину посетит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая намерена объяснить президенту Владимиру Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита.