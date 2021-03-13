Дания начинает борьбу с религиозными браками с участием несовершеннолетних

Парламент Дании одобрил законодательную инициативу правительства по запрету религиозных браков с участием несовершеннолетних.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, новый закон ужесточает наказание лицам, которые держат людей в брачном союзе с применением силы.
«Мы объявили уголовным преступлением вступление в религиозный брак в возрасте до 18 лет и применение силы для предотвращения развода на территории Дании», заявил министр иммиграции Маттиас Тесфайе. По мнению министра, Дания должна лучше защищать жертв незаконного общественного контроля.
Новый закон помимо прочего ужесточает ответственность религиозных лидеров и других лиц, заключающих браки с участием несовершеннолетних. Так, совершившим подобные правонарушения людям может грозить тюремный срок до двух лет с возможностью последующей высылки из Дании. Такие же уголовные дела будут возбуждаться по отношению к родителям, которые позволяют своим детям вступать в подобные браки.
Между тем, наказание за принудительное удержание кого-либо в браке увеличено с двух до четырех лет, включая возможность выдворения таких лиц из страны.
Кроме того, в датское уголовное право было добавлено понятие «отрицательного социального контроля». Теперь лица, пытающиеся контролировать действия других с применением психологического насилия, могут столкнуться с уголовным преследованием и тюремным заключением на срок до трех лет.
С поправками в законодательство, власти также получают право конфисковать или отказать в выдаче паспортов несовершеннолетним, если есть основания полагать, что они едут за границу для заключения незаконных браков.
Новый закон должен вступить в силу 15 марта.