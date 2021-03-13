Дания начинает борьбу с религиозными браками с участием несовершеннолетних

Новый закон помимо прочего ужесточает ответственность религиозных лидеров и других лиц, заключающих браки с участием несовершеннолетних. Так, совершившим подобные правонарушения людям может грозить тюремный срок до двух лет с возможностью последующей высылки из Дании. Такие же уголовные дела будут возбуждаться по отношению к родителям, которые позволяют своим детям вступать в подобные браки.

Между тем, наказание за принудительное удержание кого-либо в браке увеличено с двух до четырех лет, включая возможность выдворения таких лиц из страны.

Кроме того, в датское уголовное право было добавлено понятие «отрицательного социального контроля». Теперь лица, пытающиеся контролировать действия других с применением психологического насилия, могут столкнуться с уголовным преследованием и тюремным заключением на срок до трех лет.

С поправками в законодательство, власти также получают право конфисковать или отказать в выдаче паспортов несовершеннолетним, если есть основания полагать, что они едут за границу для заключения незаконных браков.

Новый закон должен вступить в силу 15 марта.