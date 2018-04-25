Дания — наименее коррумпированная страна в мире

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Вот уже второй год подряд Дания называется наименее коррумпированной страной мира, расположившись на вершине индекса восприятия коррупции.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, которые отмечают, что индекс ежегодно публикуется неправительственной организацией Transparency International.

Согласно данным составителей индекса датчане в списке первые, а вслед за королевством расположилась Новая Зеландия с 87 баллами из 100. Но, несмотря на то, что Дания заняла первое место, за год датчане потеряли один балл по сравнению с прошлым годом, когда королевство набрало 88 баллов.

Отметим, что Финляндия с 86 баллами финишировала третьей, а Швеция, Швейцария и Сингапур заняли четвертое место с 85 баллами.