Глава Совета ЕС созвал внеочередной саммит по бюджету Евросоюза

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Специальный саммит по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы состоится 20 февраля. Письмо-приглашение главам государств и правительств стран ЕС направил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает пресс-служба Совета ЕС в воскресенье, 26 января.

«После совещаний, проведенных на уровне послов, я решил созвать специальное заседание Европейского совета, которое начнется 20 февраля 2020 года. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по долгосрочному финансовому плану», — заявил Мишель и добавил, что любая отсрочка в решении этого вопроса «создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых».

«Я полностью осознаю, что эти переговоры являются одними из самых сложных, с которыми нам приходится сталкиваться. Но я также убежден, что со здравым смыслом и решимостью мы можем заключить соглашение, которое пойдет на пользу всем европейцам», — резюмировал Мишель.