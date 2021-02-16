Данные о платежных картах не были украдены, заявил глава CityBee

Он заявил, что шантажа или предложений выкупить данные в CityBee не поступало.

«Мы видим, что преступники наблюдают за публичным пространством, следят за тем, что происходит, и один только этот стиль, что сначала публикуется часть информации, потом идет наблюдение за реакцией, затем публикуется еще больше, показывает, что они пытаются получить выгоду», — отметил глава компании.

К. Кайкарис отметил, что в понедельник вечером была получена информация, что на форуме кибермошенников размещена информация с именами, фамилиями, личными кодами, адресами электронной почты и закодированными паролями клиентов компании.

«Этой ночью данные были дополнены: хакеры сначала выложили одну порцию, а затем больше данных: адреса наших клиентов, которые были введены при регистрации в CityBee, номера телефонов», — сказал он.

К. Кайкарис подчеркнул, что кибермошенники не могли завладеть и водительскими правами людей, так как такую информацию компания не собирает — была лишь информация о номере документа и сроке его действия.

Компания информировала пострадавших клиентов, а также открыла горячую линию. К. Кайкарис заверил, что при расследовании преступления компания сотрудничает с полицией, экспертами по кибербезопасности в Литве и за рубежом.

«В первую очередь, мы очень сожалеем. Я тоже лично пострадал, так как сам являюсь клиентом Citybee, пострадали мои близкие, друзья, знакомые, поэтому я понимаю чувство небезопасности, которое сейчас испытывает часть наших клиентов, мы очень об этом сожалеем», — заявил К. Кайкарис.

«Мы выясняем, как снизить возможные последствия, которые могут быть связаны с кражей личных данных», — заявил он.

Полиция начала досудебное расследование по делу о краже. О начале своего расследования заявила и Государственная инспекция по охране данных.

Компания призывает своих клиентов, которые регистрировались в системе до 22 февраля 2018 года, сменить пароли как в системе CityBee, так и в других системах, если там использовались идентичные или похожие пароли.

Каршеринговая компания CityBee работает в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Парк компании — свыше 2 тыс. транспортных средств, у компании база данных свыше 750 тыс. клиентов.