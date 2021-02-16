В Литве обнаружены и опознаны останки 11-ти литовских послевоенных партизан

Juozas Barkauskas–Vėjūnas/ Nuotrauka genocid.lt

Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы сообщил, что недавно ему удалось обнаружить и опознать останки 11-ти литовских партизан, боровшихся с советской властью, и их сторонников в Вильнюсе и под Друскининкай.

На вильнюсском Кладибще Нашлайчю обнаружены и идентифицированы останки двух партизан, расстрелянных советскими властями: 33-летнего Витаутаса Мишкиниса-Весуласа (расстрелян в 1962 году) и 35-летнего Пранцишкуса Прусайтиса-Лапе – последнего партизана, наказанного смертной казнью (расстрелян в 1963 году).