В Литве обнаружены и опознаны останки 11-ти литовских послевоенных партизан

Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы сообщил, что недавно ему удалось обнаружить и опознать останки 11-ти литовских партизан, боровшихся с советской властью, и их сторонников в Вильнюсе и под Друскининкай.
На вильнюсском Кладибще Нашлайчю обнаружены и идентифицированы останки двух партизан, расстрелянных советскими властями: 33-летнего Витаутаса Мишкиниса-Весуласа (расстрелян в 1962 году) и 35-летнего Пранцишкуса Прусайтиса-Лапе – последнего партизана, наказанного смертной казнью (расстрелян в 1963 году).
В 2019 году на Кладбиже Лейпалингис в Друскининкайском самоуправлении были эксгумированы останки 34 партизан, из них опознаны останки семи партизан и двух их сторонников, завершается идентификация останков еще трех лиц.
«Останки были эксгумированы, поскольку были получены просьбы близких об идентификации. Мы искали близких всех 170-ти погибших лиц и взяли образцы ДНК. Пока это позволило идентифицировать останки девяти борцов из 34 эксгумированных», – сообщил в понедельник BNS старший советник Мемориального департамента центра Эугениюс Пейкштенис.
По его словам, в Лейпалингисе продолжают искать останки прочих партизан.
Гендиректор Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Адас Якубаускас отметил, что эксгумация останков партизан была проведена впервые.
Он сообщил на пресс-конференции, что в целом в боях за свободу погибли 20 тыс. литовских партизан.