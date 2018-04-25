DARBO PARTIJA ПАРТИЯ ТРУДА

Список №16
Предвыборная программа партии
У нас, Партии труда, есть четкое видение перспективы и конкретные решения, которые помогут Литве войти в пятерку самых привлекательных стран мира.
Нашими важнейшими приоритетами являются — прозрачность государственного управления, экономический рост за счет обеспечения наилучших условий для литовских производителей и создание новых рабочих мест.
Мы определили важнейшие приоритеты экономики Литвы — легкая и пищевая промышленность, биотехнологии, информационные технологии, логистика, сельское хозяйство, энергетика. Самое главное, у нас есть план, как добиться прорыва в этих областях.
Мы будем способствовать развитию предпринимательства населения, особенно малого и среднего бизнеса, а также семейного бизнеса. Мы создадим более благоприятные налоговые условия, чтобы люди работали и зарабатывали.
У нас есть конкретный план действий, и мы знаем, какого результата стремимся достичь для жителей Литвы: минимальная заработная плата в размере 750 евро на руки, средняя заработная плата в размере 1 289 евро на руки, средняя пенсия в размере -770 евро и создание 200 000 новых рабочих мест.
Мы создадим систему образования, основанную на лидерстве, которая предоставит возможности обучения и развития на протяжении всей жизни. Мы сосредоточим систему здравоохранения на профилактике заболеваний. Мы положим конец несоизмеримым и социально изматывающим экспериментам в системах образования и здравоохранения.
Мы будем поддерживать творчество и креативный подход, будем активно привлекать людей искусства, культурные и художественные структуры к формированию культурной политики.
Мы улучшим качество жизни людей, живущих в сельской местности, за счет сокращения неравенства между регионами. Мы будем поощрять создание и развитие традиционных и альтернативных предприятий. Мы будем поддерживать создание и развитие конкурентоспособных хозяйств, способных производить высококачественную, здоровую и безопасную продукцию, обеспечим равные условия конкуренции.
Литва войдет в пятерку самых привлекательных стран!
Мы отвечаем за свои слова!
Список кандидатов
1 Vigilijus JUKNA
2 Valentinas BUKAUSKAS
3 Antanas GUOGA
4 Mindaugas PUIDOKAS
5 Ieva KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ
6 Viktoras FIODOROVAS
7 Vytautas GAPŠYS
8 Andrius MAZURONIS
9 Saulius BUCEVIČIUS
10 Petras ČIMBARAS
11 Larisa DMITRIJEVA
12 Aidas GEDVILAS
13 Vidmantas KRIKŠTAPONIS
14 Artūras SKARDŽIUS
15 Vaidas KUZMARSKIS
16 Vaida GIRAITYTĖ
17 Alicija ŠČERBAITĖ
18 Marijus VELIČKA
19 Darius ULICKAS
20 Danguolė MARTINKIENĖ
21 Simas GALDIKAS
22 Ingrida VENCIUVIENĖ
23 Ričardas SARGŪNAS
24 Rimvydas PODOLSKIS
25 Raimundas MARKAUSKAS
26 Zita ŽVIKIENĖ
27 Antanas MAKAREVIČIUS
28 Linas VITKUS
29 Vitalijus ŠERŠNIOVAS
30 Jolita VAICKIENĖ
31 Sandra JAKŠTIENĖ
32 Jolanta GAUDUTIENĖ
33 Sergej URSUL
34 Igoris MALINAUSKAS
35 Vytautas BULKA
36 Mantas STULGAITIS
37 Alė POCIENĖ
38 Ričardas LEKAVIČIUS
39 Albert GAIDAMOVIČ
40 Tadas RAČIUS
41 Laura RADZEVIČIŪTĖ
42 Kęstutis MAČIULIS
43 Valdas SKARBALIUS
44 Tomas BURKAUSKAS
45 Tautvydas ŽEMAITIS
46 Sergej POPOV
47 Aušra DEGUTYTĖ
48 Vitalijus JAROŠČENKA
49 Feliksas PETRAUSKAS
50 Olga GORŠKOVA
51 Robertas STANIONIS
52 Vaidas PAVILONIS
53 Gintautas SODAITIS
54 Alvidas MEIŠTAS
55 Danielius KUPRYS
56 Alfonsas MORKVĖNAS
57 Evaldas KONDROTAS
58 Rasa IVANAUSKIENĖ
59 Alvydas GUDUNAVIČIUS
60 Giedrius BINDZA
61 Jolanta STANISLOVAITIENĖ
62 Vytautas MAZRIMAS
63 Vilius KRIVICKAS
64 Andrius SAVEIKIS
65 Mindaugas KUKLIERIUS
66 Santa KAIRIENĖ
67 Aleksandr VORONOV
68 Vilius MARTUSEVIČIUS
69 Edmundas VAITEKŪNAS
70 Antanas BURINSKAS
71 Rimantas ADOMAITIS
72 Rima ZABLACKIENĖ
73 Sergej DMITRIJEV
74 Ingrida VOLOSOVA
75 Gelena DRUNGILIENĖ
76 Lina POCIUVIENĖ
77 Martynas MAULĖ
78 Vaidė SAKALAUSKIENĖ
80 Kęstutis ĄŽUOLAS
81 Raja KRUPENINA
82 Vaidas GINTAUTAS
83 Algis GRUBLYS
84 Algirdas URBELIS
85 Irena BINEVIČIENĖ
86 Danuta JURŠEVIČIENĖ
87 Alfredas ASTIKAS
88 Edvinas KOMPARSKAS
89 Dinara GUDAITIENĖ
90 Božena KALANTIENĖ
91 Gintaras STEPONĖNAS
92 Liudvikas DŪDA
93 Egidijus RAUDYS
94 Elijus VAINAUSKAS
95 Gžegož DZISEVIČ
96 Darius KONDROTAS
97 Vytautas MIKELIONIS
98 Vytautas LIEPA
99 Gemas DURNEIKA
100 Saulius JAKIMAVIČIUS
101 Birutė BOREIKINA
102 Arūnė EIDIKIENĖ
103 Vaidutis ZLATKUS
104 Juozas BUČIUS
105 Galina KUZMIENĖ
106 Algirdas SAKALAUSKAS
107 Donatas GABALIS
108 Raimondas LIGNUGARIS
109 Vytis KISIELIUS
110 Greta DAMBRAUSKAITĖ
111 Aleksandr DAGIL
112 Ieva TEREŠINA
113 Lina MAKAREVIČIŪTĖ
114 Gedas KRIVICKAS
115 Nona MISIŪNIENĖ
116 Simas GARBALIAUSKAS
117 Stasys RADZEVIČIUS
118 Rima KRIVICKAITĖ
119 Ričardas ŠIDLAUSKAS
120 Edgaras SKARDŽIUS
121 Danutė SUCHAREVSKAJA
122 Edmantas VAIŠVILA
123 Loreta FOKIENĖ
124 Edita ŠIMKUTĖ
125 Romualdas BUTRIMAS
126 Renatas RAKAUSKAS
127 Regina LUKOŠIENĖ
128 Deividas GRIGARAVIČIUS
129 Valdas ZUBINAS
130 Egidijus KAŠĖTA
131 Daiva ČIŽIENĖ
132 Ignas NAUBURAITIS
133 Audronė Ona KAČIUŠIENĖ
134 Mindaugas MARGEVIČIUS
135 Romualdas PARGALIAUSKAS
136 Giedrius ZUBRICKAS
137 Raimondas AMŠIEJUS
138 Sigutė DAINORIENĖ
139 Rikantas AUKŠKALNIS
140 Rasa ŠPOKIENĖ
141 Justinas ČIŽIUS
Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики