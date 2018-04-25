DARBO PARTIJA ПАРТИЯ ТРУДА

Список №16

Предвыборная программа партии

У нас, Партии труда, есть четкое видение перспективы и конкретные решения, которые помогут Литве войти в пятерку самых привлекательных стран мира.

Нашими важнейшими приоритетами являются — прозрачность государственного управления, экономический рост за счет обеспечения наилучших условий для литовских производителей и создание новых рабочих мест.

Мы определили важнейшие приоритеты экономики Литвы — легкая и пищевая промышленность, биотехнологии, информационные технологии, логистика, сельское хозяйство, энергетика. Самое главное, у нас есть план, как добиться прорыва в этих областях.

Мы будем способствовать развитию предпринимательства населения, особенно малого и среднего бизнеса, а также семейного бизнеса. Мы создадим более благоприятные налоговые условия, чтобы люди работали и зарабатывали.

У нас есть конкретный план действий, и мы знаем, какого результата стремимся достичь для жителей Литвы: минимальная заработная плата в размере 750 евро на руки, средняя заработная плата в размере 1 289 евро на руки, средняя пенсия в размере -770 евро и создание 200 000 новых рабочих мест.

Мы создадим систему образования, основанную на лидерстве, которая предоставит возможности обучения и развития на протяжении всей жизни. Мы сосредоточим систему здравоохранения на профилактике заболеваний. Мы положим конец несоизмеримым и социально изматывающим экспериментам в системах образования и здравоохранения.

Мы будем поддерживать творчество и креативный подход, будем активно привлекать людей искусства, культурные и художественные структуры к формированию культурной политики.

Мы улучшим качество жизни людей, живущих в сельской местности, за счет сокращения неравенства между регионами. Мы будем поощрять создание и развитие традиционных и альтернативных предприятий. Мы будем поддерживать создание и развитие конкурентоспособных хозяйств, способных производить высококачественную, здоровую и безопасную продукцию, обеспечим равные условия конкуренции.

Литва войдет в пятерку самых привлекательных стран!

Мы отвечаем за свои слова!

Список кандидатов

1 Vigilijus JUKNA

2 Valentinas BUKAUSKAS

3 Antanas GUOGA

4 Mindaugas PUIDOKAS

5 Ieva KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ

6 Viktoras FIODOROVAS

7 Vytautas GAPŠYS

8 Andrius MAZURONIS

9 Saulius BUCEVIČIUS

10 Petras ČIMBARAS

11 Larisa DMITRIJEVA

12 Aidas GEDVILAS

13 Vidmantas KRIKŠTAPONIS

14 Artūras SKARDŽIUS

15 Vaidas KUZMARSKIS

16 Vaida GIRAITYTĖ

17 Alicija ŠČERBAITĖ

18 Marijus VELIČKA

19 Darius ULICKAS

20 Danguolė MARTINKIENĖ

21 Simas GALDIKAS

22 Ingrida VENCIUVIENĖ

23 Ričardas SARGŪNAS

24 Rimvydas PODOLSKIS

25 Raimundas MARKAUSKAS

26 Zita ŽVIKIENĖ

27 Antanas MAKAREVIČIUS

28 Linas VITKUS

29 Vitalijus ŠERŠNIOVAS

30 Jolita VAICKIENĖ

31 Sandra JAKŠTIENĖ

32 Jolanta GAUDUTIENĖ

33 Sergej URSUL

34 Igoris MALINAUSKAS

35 Vytautas BULKA

36 Mantas STULGAITIS

37 Alė POCIENĖ

38 Ričardas LEKAVIČIUS

39 Albert GAIDAMOVIČ

40 Tadas RAČIUS

41 Laura RADZEVIČIŪTĖ

42 Kęstutis MAČIULIS

43 Valdas SKARBALIUS

44 Tomas BURKAUSKAS

45 Tautvydas ŽEMAITIS

46 Sergej POPOV

47 Aušra DEGUTYTĖ

48 Vitalijus JAROŠČENKA

49 Feliksas PETRAUSKAS

50 Olga GORŠKOVA

51 Robertas STANIONIS

52 Vaidas PAVILONIS

53 Gintautas SODAITIS

54 Alvidas MEIŠTAS

55 Danielius KUPRYS

56 Alfonsas MORKVĖNAS

57 Evaldas KONDROTAS

58 Rasa IVANAUSKIENĖ

59 Alvydas GUDUNAVIČIUS

60 Giedrius BINDZA

61 Jolanta STANISLOVAITIENĖ

62 Vytautas MAZRIMAS

63 Vilius KRIVICKAS

64 Andrius SAVEIKIS

65 Mindaugas KUKLIERIUS

66 Santa KAIRIENĖ

67 Aleksandr VORONOV

68 Vilius MARTUSEVIČIUS

69 Edmundas VAITEKŪNAS

70 Antanas BURINSKAS

71 Rimantas ADOMAITIS

72 Rima ZABLACKIENĖ

73 Sergej DMITRIJEV

74 Ingrida VOLOSOVA

75 Gelena DRUNGILIENĖ

76 Lina POCIUVIENĖ

77 Martynas MAULĖ

78 Vaidė SAKALAUSKIENĖ

80 Kęstutis ĄŽUOLAS

81 Raja KRUPENINA

82 Vaidas GINTAUTAS

83 Algis GRUBLYS

84 Algirdas URBELIS

85 Irena BINEVIČIENĖ

86 Danuta JURŠEVIČIENĖ

87 Alfredas ASTIKAS

88 Edvinas KOMPARSKAS

89 Dinara GUDAITIENĖ

90 Božena KALANTIENĖ

91 Gintaras STEPONĖNAS

92 Liudvikas DŪDA

93 Egidijus RAUDYS

94 Elijus VAINAUSKAS

95 Gžegož DZISEVIČ

96 Darius KONDROTAS

97 Vytautas MIKELIONIS

98 Vytautas LIEPA

99 Gemas DURNEIKA

100 Saulius JAKIMAVIČIUS

101 Birutė BOREIKINA

102 Arūnė EIDIKIENĖ

103 Vaidutis ZLATKUS

104 Juozas BUČIUS

105 Galina KUZMIENĖ

106 Algirdas SAKALAUSKAS

107 Donatas GABALIS

108 Raimondas LIGNUGARIS

109 Vytis KISIELIUS

110 Greta DAMBRAUSKAITĖ

111 Aleksandr DAGIL

112 Ieva TEREŠINA

113 Lina MAKAREVIČIŪTĖ

114 Gedas KRIVICKAS

115 Nona MISIŪNIENĖ

116 Simas GARBALIAUSKAS

117 Stasys RADZEVIČIUS

118 Rima KRIVICKAITĖ

119 Ričardas ŠIDLAUSKAS

120 Edgaras SKARDŽIUS

121 Danutė SUCHAREVSKAJA

122 Edmantas VAIŠVILA

123 Loreta FOKIENĖ

124 Edita ŠIMKUTĖ

125 Romualdas BUTRIMAS

126 Renatas RAKAUSKAS

127 Regina LUKOŠIENĖ

128 Deividas GRIGARAVIČIUS

129 Valdas ZUBINAS

130 Egidijus KAŠĖTA

131 Daiva ČIŽIENĖ

132 Ignas NAUBURAITIS

133 Audronė Ona KAČIUŠIENĖ

134 Mindaugas MARGEVIČIUS

135 Romualdas PARGALIAUSKAS

136 Giedrius ZUBRICKAS

137 Raimondas AMŠIEJUS

138 Sigutė DAINORIENĖ

139 Rikantas AUKŠKALNIS

140 Rasa ŠPOKIENĖ

141 Justinas ČIŽIUS

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики