KRIKŠČIONIŲ SĄJUNGA ХРИСТИАНСКИЙ СОЮЗ

Список №15

Предвыборная программа партии

Приходит Христианский союз, уходит либерализм!

Мы не допустим вырубки Литвы — ее семей и леса!

Мы приходим для того, чтобы построить ответственное государство, в котором многое нужно восстановить и обновить во Христе. Нам необходимо очистить общество от заблуждений, псевдонаук, политического авантюризма, культуры смерти.

Семья — это клятва на всю жизнь, скрепляющая мужчину и женщину обязательством друг перед другом, своими детьми, родителями и близкими. Будем укреплять семьи, внедрять в школах программы подготовки к семейной жизни.

Каждый может и должен найти свое место в семье и обществе. Человеческую природу нельзя заменить идеологическими заклинаниями, отрицающими законы природы.

Мы последовательно защищали и будем защищать права человека, свободу граждан, основанную на ответственности, мы будем защищать демократию, христианская природа которой сегодня подменяется ее либеральной разновидностью.

Мы осуществим меры по повышению экономической и социальной солидарности, идеалом которой является сообщество граждан, помогающее нуждающимся, но без иждивенцев, без непосильного налогового бремени, без рабского и бессмысленного труда. Социальная справедливость основана на понимании того, что все люди в обществе уникальны и ценны. Страна должна развиваться, сохраняя окружающую среду. Мы должны стать сообществом здоровых людей.

Школьники должны получить крепкие общеобразовательные знания, навыки поиска необходимой информации. Научные открытия и технологии, основанные на них, должны сохранять положительные качества человеческой натуры и не становиться инструментами социальной инженерии и манипуляций. Наша культура — литовская и в то же время христианская, европейская, современная. Она не должна превратиться просто в развлечение.

Мы сторонники евроатлантической интеграции Литвы, мы будем стремиться восстановить в ней дух христианской демократии. Мы являемся и будем членами НАТО, полными решимости защищать нашу страну и интересы всего евроатлантического сообщества.

Мы будем бороться и добиваться этого повсюду с верой, надеждой и любовью.

Список кандидатов

1 Rimantas Jonas DAGYS

2 Egidijus VAREIKIS

3 Jonas VIESULAS

4 Vaidievutis Ipolitas GERALAVIČIUS

5 Eligijus DZEŽULSKIS-DUONYS

6 Romualdas LIUTKUS

7 Remigijus JUCEVIČIUS

8 Edita MORKŪNIENĖ

9 Romualdas SADAUSKAS

10 Audrius PENKAUSKAS

11 Gediminas BERŽINIS BERŽINSKAS

12 Gediminas AKELAITIS

13 Arvydas AKSTINAVIČIUS

14 Dalia TARAILIENĖ

15 Algimantas KIRKUTIS

16 Kastis KRIKŠTOPAITIS

18 Loreta BRATČENKA

19 Rimantas ŠEGŽDA

20 Petras LUOMANAS

21 Tomas BAKUČIONIS

22 Vitalija ŠIMKIENĖ

23 Evaldas JURKEVIČIUS

24 Jonas DRUNGILAS

25 Arūnas DZEDULIONIS

26 Saulė Salvija BABRAUSKAITĖ

28 Julius PANKA

29 Tomas VAICEKAUSKAS

30 Sigitas LUNKUS

31 Laurynas Juozas LIUTKUS

32 Gėnė JOKUBAUSKIENĖ

33 Antanas KLIUNKA

34 Garri SERBUL

35 Aloyzas JUODIS

36 Petras BUIVYDAS

37 Arūnas RAULINAVIČIUS

38 Zigmas MEDINGIS

39 Dalia KUČINSKIENĖ

40 Irena GREIČIENĖ

41 Rasa STULPINIENĖ

42 Algimantas POZDNIAKAS

43 Ringaudas PALUBINSKAS

44 Mindaugas BUŠINSKAS

45 Stasys KANIAVA

46 Antanas DAINELIS

47 Zenonas BUIVYDAS

48 Olia STULGAITIENĖ

49 Valentinas PEČININAS

50 Remigijus ŠAPALAS

51 Leonas SAKALAVIČIUS

52 Raimondas GRINEVIČIUS

53 Jonas MATULEVIČIUS

54 Kęstutis ŠEDUIKIS

55 Edvardas LEVICKIS

56 Vacys VAIVADA

57 Raimundas ŽIŪKAS

58 Jurgita DAINELYTĖ

59 Albinas MINKEVIČIUS

60 Ričardas GLEMŽA

61 Ieva ŠIMKUTĖ

62 Vytautas LEKEŠIUS

63 Alvydas MAJAUSKAS

64 Dalia DILNIKIENĖ

65 Edita ŠLAPIKIENĖ

66 Edita NAVICKIENĖ

67 Petras Dovydas ŠIDAGIS

68 Arvydas GREIČIUS

69 Jonas VALATKA

70 Jonas ŠIMĖNAS

71 Rimantas RADZEVIČIUS

72 Žilvinas ASTRAUSKAS

73 Vidas URBONAVIČIUS

74 Reda BYKOVIENĖ

75 Romas CHODOSEVIČIUS

76 Algis PADVELSKIS

77 Asta MATUKIENĖ

78 Algirdas RIMŠEVIČIUS

79 Antanas VASILIUS

80 Marijonas BIELIAUSKAS

81 Gediminas PETRAŠKA

82 Aleksej IVANOV

83 Rasa JUOCEVIČIENĖ

84 Kęstutis SKENDELIS

85 Dainius ŠADAUSKIS

86 Rūta PARAŽINSKIENĖ

88 Marijonas VAICEKAUSKAS

89 Juozas PELIONIS

90 David URBAN

91 Darius MORKŪNAS

92 Tatjana OVČINIKOVA

93 Gintautas ANDRIŠĖNAS

94 Dainius DRANICKAS

95 Valerijus RADŽIULIS

96 Jonas RAGINIS

97 Aušra ADOMAVIČIŪTĖ

99 Severinas MILIAUSKAS

100 Vytautas RIMŠA

102 Marius DAGYS

103 Gintautas VAITOŠKA

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики