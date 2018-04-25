KRIKŠČIONIŲ SĄJUNGA ХРИСТИАНСКИЙ СОЮЗ

Список №15
Предвыборная программа партии
Приходит Христианский союз, уходит либерализм!
Мы не допустим вырубки Литвы — ее семей и леса!
Мы приходим для того, чтобы построить ответственное государство, в котором многое нужно восстановить и обновить во Христе. Нам необходимо очистить общество от заблуждений, псевдонаук, политического авантюризма, культуры смерти.
Семья — это клятва на всю жизнь, скрепляющая мужчину и женщину обязательством друг перед другом, своими детьми, родителями и близкими. Будем укреплять семьи, внедрять в школах программы подготовки к семейной жизни.
Каждый может и должен найти свое место в семье и обществе. Человеческую природу нельзя заменить идеологическими заклинаниями, отрицающими законы природы.
Мы последовательно защищали и будем защищать права человека, свободу граждан, основанную на ответственности, мы будем защищать демократию, христианская природа которой сегодня подменяется ее либеральной разновидностью.
Мы осуществим меры по повышению экономической и социальной солидарности, идеалом которой является сообщество граждан, помогающее нуждающимся, но без иждивенцев, без непосильного налогового бремени, без рабского и бессмысленного труда. Социальная справедливость основана на понимании того, что все люди в обществе уникальны и ценны. Страна должна развиваться, сохраняя окружающую среду. Мы должны стать сообществом здоровых людей.
Школьники должны получить крепкие общеобразовательные знания, навыки поиска необходимой информации. Научные открытия и технологии, основанные на них, должны сохранять положительные качества человеческой натуры и не становиться инструментами социальной инженерии и манипуляций. Наша культура — литовская и в то же время христианская, европейская, современная. Она не должна превратиться просто в развлечение.
Мы сторонники евроатлантической интеграции Литвы, мы будем стремиться восстановить в ней дух христианской демократии. Мы являемся и будем членами НАТО, полными решимости защищать нашу страну и интересы всего евроатлантического сообщества.
Мы будем бороться и добиваться этого повсюду с верой, надеждой и любовью.
Список кандидатов
1 Rimantas Jonas DAGYS
2 Egidijus VAREIKIS
3 Jonas VIESULAS
4 Vaidievutis Ipolitas GERALAVIČIUS
5 Eligijus DZEŽULSKIS-DUONYS
6 Romualdas LIUTKUS
7 Remigijus JUCEVIČIUS
8 Edita MORKŪNIENĖ
9 Romualdas SADAUSKAS
10 Audrius PENKAUSKAS
11 Gediminas BERŽINIS BERŽINSKAS
12 Gediminas AKELAITIS
13 Arvydas AKSTINAVIČIUS
14 Dalia TARAILIENĖ
15 Algimantas KIRKUTIS
16 Kastis KRIKŠTOPAITIS
18 Loreta BRATČENKA
19 Rimantas ŠEGŽDA
20 Petras LUOMANAS
21 Tomas BAKUČIONIS
22 Vitalija ŠIMKIENĖ
23 Evaldas JURKEVIČIUS
24 Jonas DRUNGILAS
25 Arūnas DZEDULIONIS
26 Saulė Salvija BABRAUSKAITĖ
28 Julius PANKA
29 Tomas VAICEKAUSKAS
30 Sigitas LUNKUS
31 Laurynas Juozas LIUTKUS
32 Gėnė JOKUBAUSKIENĖ
33 Antanas KLIUNKA
34 Garri SERBUL
35 Aloyzas JUODIS
36 Petras BUIVYDAS
37 Arūnas RAULINAVIČIUS
38 Zigmas MEDINGIS
39 Dalia KUČINSKIENĖ
40 Irena GREIČIENĖ
41 Rasa STULPINIENĖ
42 Algimantas POZDNIAKAS
43 Ringaudas PALUBINSKAS
44 Mindaugas BUŠINSKAS
45 Stasys KANIAVA
46 Antanas DAINELIS
47 Zenonas BUIVYDAS
48 Olia STULGAITIENĖ
49 Valentinas PEČININAS
50 Remigijus ŠAPALAS
51 Leonas SAKALAVIČIUS
52 Raimondas GRINEVIČIUS
53 Jonas MATULEVIČIUS
54 Kęstutis ŠEDUIKIS
55 Edvardas LEVICKIS
56 Vacys VAIVADA
57 Raimundas ŽIŪKAS
58 Jurgita DAINELYTĖ
59 Albinas MINKEVIČIUS
60 Ričardas GLEMŽA
61 Ieva ŠIMKUTĖ
62 Vytautas LEKEŠIUS
63 Alvydas MAJAUSKAS
64 Dalia DILNIKIENĖ
65 Edita ŠLAPIKIENĖ
66 Edita NAVICKIENĖ
67 Petras Dovydas ŠIDAGIS
68 Arvydas GREIČIUS
69 Jonas VALATKA
70 Jonas ŠIMĖNAS
71 Rimantas RADZEVIČIUS
72 Žilvinas ASTRAUSKAS
73 Vidas URBONAVIČIUS
74 Reda BYKOVIENĖ
75 Romas CHODOSEVIČIUS
76 Algis PADVELSKIS
77 Asta MATUKIENĖ
78 Algirdas RIMŠEVIČIUS
79 Antanas VASILIUS
80 Marijonas BIELIAUSKAS
81 Gediminas PETRAŠKA
82 Aleksej IVANOV
83 Rasa JUOCEVIČIENĖ
84 Kęstutis SKENDELIS
85 Dainius ŠADAUSKIS
86 Rūta PARAŽINSKIENĖ
88 Marijonas VAICEKAUSKAS
89 Juozas PELIONIS
90 David URBAN
91 Darius MORKŪNAS
92 Tatjana OVČINIKOVA
93 Gintautas ANDRIŠĖNAS
94 Dainius DRANICKAS
95 Valerijus RADŽIULIS
96 Jonas RAGINIS
97 Aušra ADOMAVIČIŪTĖ
99 Severinas MILIAUSKAS
100 Vytautas RIMŠA
102 Marius DAGYS
103 Gintautas VAITOŠKA
Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики