Датчане в Балтийском море под Клайпедой создадут рыбное хозяйство

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Датская компания Pedersen Line планирует начать доселе неосвоенную деятельность в Литве — разведение рыбы в Балтийском море у побережья Клайпеды, сообщает деловое издание Verslo zinios.

Ожидается, что форелевое хозяйство площадью 900 кв.м появится в водах Литвы у Клайпедского побережья и производство достигнет до 3000 тонн радужной форели в год.

В настоящее время у Pedersen Line нет помещений для работы, но она рассматривает возможность занять участок обанкротившегося рыбного аукциона в Клайпеде. В ожидании заключения соглашения о помещении и его обустройства, компания подросших мальков будет завозить с фермы в Дании.

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