Президент Казахстана распорядился сократить к 2024 году количество госслужащих на 25 процентов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился сократить к 2024 году количество государственных служащих и работников национальных компаний на 25 процентов.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести. Экономика.

«С целью повышения эффективности работы госслужащих нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры, в то же время начиная с 2020 года мы приступим к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников», — отметил Токаев в Послании народу Казахстана.

«К 2024 году количество госслужащих и работников национальных компаний следует сократить на 25 процентов, то есть на четверть», — подчеркнул Токаев.

«Не секрет, что цены в нашей стране высокие — от продуктов питания и одежды до стоимости различных услуг. Например, вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо дороже, порой до 30 процентов, чем в Европе?!», — задался вопросом Токаев.

«Поручаю разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога от основной деятельности сроком на три года. С января 2020 года вступит в силу мое решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса», — подчеркнул глава Казахстана.

«Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней. В стране сложился целый слой так называемых «латифундистов». Они ведут себя как собака на сене. Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель», — заявил Токаев.

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