TOP,Сегодня в мире

Президент Казахстана распорядился сократить к 2024 году количество госслужащих на 25 процентов

Фото из открытых источников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился сократить к 2024 году количество государственных служащих и работников национальных компаний на 25 процентов.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести. Экономика.

«С целью повышения эффективности работы госслужащих нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры, в то же время начиная с 2020 года мы приступим к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников», — отметил Токаев в Послании народу Казахстана.

«К 2024 году количество госслужащих и работников национальных компаний следует сократить на 25 процентов, то есть на четверть», — подчеркнул Токаев.

«Не секрет, что цены в нашей стране высокие — от продуктов питания и одежды до стоимости различных услуг. Например, вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо дороже, порой до 30 процентов, чем в Европе?!», — задался вопросом Токаев.

«Поручаю разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога от основной деятельности сроком на три года. С января 2020 года вступит в силу мое решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса», — подчеркнул глава Казахстана.

«Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней. В стране сложился целый слой так называемых «латифундистов». Они ведут себя как собака на сене. Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель», — заявил Токаев.

Последние новости

default image
На выборах в сейм "аграрии" будут сотрудничать с одномандатниками других движений

Подробнее...
default image
Движение либералов начинает выборы председателя партии

Подробнее...
default image
Премьер Испании предлагает с 2040 года запретить продажу подержанных машин

Подробнее...
default image
В офшорах спрятано 8% мирового ВВП - МВФ

Подробнее...
default image
Датчане в Балтийском море под Клайпедой создадут рыбное хозяйство

Подробнее...
default image
Президент Казахстана распорядился сократить к 2024 году количество госслужащих на 25 процентов

Подробнее...
default image
Департамент миграции Литвы озабочен фиктивными электронными регистрациям

Подробнее...
default image
Шотландия планирует провести новый референдум о независимости

Подробнее...
default image
Министры сельского хозяйства стран Балтии и Польши стремятся уравнять прямые выплаты

Подробнее...
default image
В США предложили создать министерство мира

Подробнее...
default image
Литовские и американские военные проводят разведку дна Балтийского моря

Подробнее...
default image
Г. Науседа одобрил бы продление сроков Brexit

Подробнее...
default image
В ЕС одобрили продление санкций против России

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы: повесившие табличку Й. Норейке вредят Литве

Подробнее...
default image
Установка доски Й.Норейке согласована не полностью, но она может остаться - библиотека

Подробнее...
default image
Британия потратит еще 2 млрд фунтов на Brexit

Подробнее...
default image
Р.Шимашюс: нелегальные действия истину не рождают

Подробнее...
default image
Германия запретит пластиковые пакеты с 2020 года

Подробнее...
default image
Установка мемориальной доски Й.Норейке повредит имиджу Литвы - Ф.Куклянски

Подробнее...
default image
В Португалии с сентября курильщиков будут штрафовать за окурки

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600