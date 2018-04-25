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Департамент миграции Литвы озабочен фиктивными электронными регистрациям

Фото BFL/Андрюса Уфартасас

Литовский Департамент миграции заявил, что посредники, желающие трудоустроить иностранцев, стали злоупотреблять электронной регистрацией, занимая таким образом свободные часы.  

Новая проблема появилась, когда с целью избавления от длинных живых очередей департамент ввел регистрацию в интернете для заявлений с просьбой на жительство в Литве, сообщил в пятницу портал 15min.lt

«Очереди образовались в связи с деятельностью посредников, когда резервируется много посещений. Сейчас не получается выбрать резервацию на завтра, поэтому приходится планировать время. Они решили зарегистрировать фиктивное время, то есть иметь зарезервированное свободное время для себя, а когда они точно будут знать, что иностранец прибудет, они ставят его в свободное время», – сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, сотрудникам департамента приходится постоянно пересматривать резервации и проверять, какие из них ложные.

«Например, в Каунасе в ходе одной проверки было снято 200 фиктивных резерваций, в Вильнюсе также регулярно стираются десятки резерваций», – сообщила порталу Э. Гудзинскайте.

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Автоперевозчики возмущаются, что новый порядок не позволяет им своевременно оформлять разрешение на временное жительство в Литве для водителей из других стран. 

BNS

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