Датских школьников из-за коронавируса ждут продленные зимние каникулы

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Рождественские каникулы в средних школах Дании начнутся раньше и закончатся позже из-за роста распространения коронавируса. Они продлятся с 15 декабря до 4 января, рассказала в среду на пресс-конференции премьер-министр Метте Фредериксен, сообщает ТАСС.

«Мы хорошо знаем, сколько учеба значит для благополучия детей и молодежи. Речь идет о добавлении нескольких дней на рождественские праздники, но это не станет новым долгосрочным закрытием», — сказала она.

Правительство возлагает большие надежды на то, что в декабре дети будут вакцинированы. «И желательно как можно скорее», — сказала премьер.