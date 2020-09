Daugiausia naujų atvejų patvirtinta Respublikinėje Šiaulių ligoninėje

Фото BFL/Томаса Урбелениса

Iš 73 naujų koronaviruso atvejų 50 patvirtinta židiniuose, didžiausias naujų atvejų skaičius užfiksuotas Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, čia nustatyta 12 naujų infekcijos atvejų, trečiadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Iš viso šioje gydymo įstaigoje patvirtinta 14 ligos atvejų.

Radviliškio ligoninės židinyje užfiksuoti septyni nauji atvejai, su šiuo židiniu iš viso siejami 74 susirgimai.

Aštuoni koronavirusinės infekcijos atvejai vakar buvo patvirtinti Raseinių savivaldybėje. Per kelias dienas čia užfiksuota 11 susirgimų. Be to, trys nauji atvejai nustatyti ir Raseinių ligoninėje, čia iš viso užfiksuota 14 atvejų.

Raseinių rajone taip pat po du atvejus patvirtinta Blinstrubiškių socialinės globos namų ir Viduklės ambulatorijos darbuotojams.

Kazio Griniaus progimnazijoje Kaune patvirtinti keturi atvejai vienos klasės mokiniams. Jie buvo izoliacijoje. Iš viso su šiuo židiniu siejami penki atvejai.

Penki nauji COVID-19 infekcijos atvejai siejami su protrūkiu tarp „Lietuvos“ ansamblio ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro choristų. Šiuo metu užsikrėtimas patvirtintas šešiems jų atstovams.

Vilniaus apskrityje „City Dance“ protrūkyje patvirtintas vienas antrinis atvejis ir su šiuo židiniu siejama 17 atvejų.

Kupiškio rajone du atvejai užfiksuoti viename ūkyje ir vienas atvejis yra siejamas su baldų gamybos įmone „Slavita“. Čia iš viso serga trys asmenys.

NVSC duomenimis, po vieną atvejį patvirtinta ir kituose židiniuose Vilniaus apskrityje: ledo ritulio treniruotės, vienos transporto ir vienos mokėjimo apdorojimus vykdančios įmonės protrūkiuose.

Per praėjusią parą patvirtinta 12 COVID-19 ligos atvejų asmenims, kurie užsikrėtė po kontakto, tačiau ne židiniuose.

Šiuo metu aštuonių asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra žinomos.

Taip pat nustatyti trys įvežtiniai atvejai – iš Baltarusijos, Rusijos ir Vokietijos.

Lietuvoje iš viso patvirtinti 3932 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 1581 asmenys, 2246 – pasveiko.