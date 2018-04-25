Дефицит бюджета

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Планирующийся в 2021 году дефицит сектора власти может быть выше предусмотренного сейчас в проекте бюджета показателя в 5% внутреннего валового продукта (ВВП), отметил председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас.

«Все будет зависеть от цифр, которые окажутся в уточненном проекте бюджета. Если говорить о внесенном сейчас бюджете, то, на мой взгляд, возросли риски того, что этот дефицит превысит базовый вариант 5%», — сказал на минувшей неделе глава Банка Литвы.

По его словам, в нынешний проект бюджета не включены расходы, которые в следующем году могут потенциально быть выделены на борьбу с пандемией коронавируса, также не все ясно со средствами инструмента восстановления и повышения устойчивости экономики Евросоюза, получение которых планируется, сообщает BNS.