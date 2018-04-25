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TOP,Транспорт

Продлят экзаменационный сезон для мотоциклистов

Фото pixabay.com

По словам Саулюса Шуминаса, заместителя генерального директора «Regitra», изменившиеся погодные условия создали возможность продлить сезон экзаменов для мотоциклистов. Раньше будущие водители мотоциклов сдавали экзамены в период с 1 апреля по 9 ноября, но такого четкого срока больше не существует. Это и еще несколько нововведений вступают в силу.

 «Зимний сезон в Литве сократился. Установилась более теплая погода осенью и весной. Другими словами, отныне мы сможем организовывать экзамены с учетом погодных условий, а не по точному расписанию», — говорит С. Шуминас.

Сезон экзаменов для мотоциклистов довольно короткий, в этот период, особенно в крупных городах, увеличивается загруженность, поскольку потенциальные водители хотят получить права на управление этим видом транспортного средства. Надеемся, что это новое решение позволит увеличить количество экзаменационных мест.

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Напоминаем, что ПДД запрещает эксплуатировать мотоциклы с летними шинами в декабре-феврале, а также в марте-ноябре, если хотя бы часть проезжей части покрыта снегом или льдом. Важно помнить, что специальные маневры вождения на площадке являются неотъемлемой частью экзамена, поэтому расписание экзаменов будет основано на погодных условиях.

Требования к мотоциклам и одежде

Как известно, при сдаче практического экзамена на категории A, A1 или A2 водители могут воспользоваться не только мотоциклами «Regitra», но и собственным транспортным средством,  если оно соответствует особым требованиям. Согласно директиве Евросоюза, отныне изменятся минимальные требования к мотоциклу категории А2 — его рабочий объем должен быть не менее 245 см3 (ранее был 395 см3).

Напоминаем, что будущий мотоциклист должен прийти на экзамен в специальной одежде, чтобы обезопасить себя от возможных травм. Экзамен нельзя сдавать без надлежащей защиты. Необходимо позаботиться о защитном шлеме, средствах защиты локтей, колен и плеч, перчатках и обуви. Также понадобится яркий жилет со светоотражающими элементами (если эти элементы не входят в комплект) и заряженный мобильный телефон с гарнитурой.

Код 78 на водительских правах

Еще одно важное изменение связано с внесением кода 78 в водительские права. Этот код указывает на то, что можно управлять только автомобилями с автоматической коробкой передач.

Отныне лица, желающие управлять транспортными средствами категорий BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 или D1E с механической коробкой передач, могут сдавать практический экзамен на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. Однако важно отметить, что этим нововведением смогут воспользоваться те, кто уже имеет водительские права, удостоверяющие право управлять транспортным средством хотя бы одной из следующих категорий с механической коробкой передач: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 или D1E. В этом случае код 78 не будет занесен в водительское удостоверение.

Информация «ЛК»  подготовлено по сообщению «Regitra»                 

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