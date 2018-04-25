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Naujienos

Dėl koronaviruso stabdomas tarptautinių keleivinių traukinių eismas

Фото из открытых источников

Dėl Lietuvoje įvedamo karantino stabdomas tarptautinių keleivinių traukinių eismas, pranešė „Lietuvos geležinkeliai“.

„Nuo kovo 16 dienos, 00:00 val., stabdomi visų tarptautinių keleivinių traukinių maršrutai“, – teigiama bendrovės pranešime.

Traukiniai laikinai nevažiuos maršrutais Balstogė–Kaunas–Balstogė, Vilnius–Minskas–Vilnius.

Maršruto Vilnius–Ignalina–Turmantas–Daugpilis traukiniai vyks tik iki Turmanto. Taip pat stabdomas keturių sostinių traukinys maršrutu Kijevas–Minskas–Vilnius–Šiauliai–Ryga.

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Tranzitiniai traukiniai per šalį vyks, bet nuo pirmadienio keleivių įlaipinimas ir išlaipinimas Vilniaus geležinkelio stotyje bus draudžiamas.

Lietuvos Vyriausybė dėl koronaviruso plitimo nutarė nuo pirmadienį visoje šalyje įvesti karantiną.

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