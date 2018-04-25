Делистинг ESO и Ignitis gamyba – удар по фондовому рынку

«Не признание ли это того, что за этот период не удалось создать стоимость, поскольку индекс OMX Vilnius за это период поднялся на 45%? Также, если посмотреть на цену, предложенную более мелким акционерам, можно констатировать, что громогласно объявленный Ignitis grupe план повысить стоимость группы к 2020 году в два раза потерпел крах», – сказал В. Плункснис.

В понедельник вечером было заявлено, что Ignitis grupe инициирует собрания акционеров и предложит прекратить листинг акций ESO и Ignitis gamyba на Вильнюсской бирже. По мнению Ассоциации инвесторов, созываемые 4 декабря собрания акционеров будут лишь формальными, поскольку Ignitis grupe 94,79% акций ESO и 96,82% акций Ignitis gamyba.

Ignitis grupe планирует инициировать добровольные тендерные предложения в отношении акций компаний Ignitis gamyba и Energijos skirstymo operatorius, после которых осуществит и обязательный выкуп оставшихся акций.

В понедельник член правления Ignitis grupe, ее финансово-экономический директор Дарюс Кашаускас заявил, что цену выкупа акций в обоих тендерных предложениях планируется установить на уровне среднего удельного показателя на рынке за двадцать четыре месяца. Отмечается, что предварительная цена выкупа акций ESO составит 0,788 евро за акцию, Ignitis gamyba – 0,575 евро.

Акции ESO и Ignitis gamyba котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской биржи. Во вторник по просьбе компаний была остановлена торговля этими акциями.