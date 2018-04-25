Дело идет к смерти наличных

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На фоне пандемии коронавируса и глобального кризиса общество достигло переломного момента, когда наступила смерть наличных денег, констатировали в PayPal.

В платежной системе указывают, что большинство людей больше не хотят пользоваться наличными деньгами или формами оплаты, которые требуют физического контакта, сообщает Fortune.

«Темпы электронной коммерции ускорились на несколько лет за один квартал», — подчеркнул финансовый директор Джон Рейни. По итогам второго квартала текущего года выручка PayPal достигла рекордных 5,26 миллиарда долларов.

После предоставления отчета в среду, 29 июля, акции компании подскочили на пять процентов. По состоянию на четверг, 30 июля, одна акция PayPal стоит 184,6 доллара.

Отказ от использования наличных денег сопряжен с риском заражения коронавирусом. В Китае, откуда началась эпидемия, уничтожили часть денег, собранных в наиболее зараженных провинциях. В России Центробанк выдерживает банкноты в течение как минимум двух недель с момента поступления, чтобы они возвращались в оборот уже чистыми.