default image
В Игналине из помещений для изоляции сбежал больной коронавирусом афганец

Подробнее...
default image
Дело идет к смерти наличных

Подробнее...
default image
Г. Науседа призывает министра здравоохранения поскорее вернуться из отпуска на работу

Подробнее...
default image
Литва и Польша обеспокоены ситуацией в Беларуси, поддерживают независимость

Подробнее...
default image
ЕK выделила более €33 млн евро Ливану в связи с взрывом в Бейруте

Подробнее...
default image
COVID-19: в Европе ситуация ухудшается

Подробнее...
default image
На границе в Польшей могло бы дежурить больше полицейских и специалистов из НЦОЗ – МВД

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: важен не день выборов в Беларуси, а первый день после выборов

Подробнее...
default image
Дуда принес присягу и снова занял должность президента Польши

Подробнее...
default image
Зеленский собрался в Беларусь с официальным визитом

Подробнее...
default image
Учебный год начнется 1 сентября в школах - А.Монкявичюс

Подробнее...
default image
Советник президента: БелАЭС начнет работу не ранее конца текущего года

Подробнее...
default image
Госдеп признал РФ главной угрозой по дезинформации

Подробнее...
default image
ООН: спустя 75 лет после трагедии в Хиросиме человечество не избавилось от ядерного оружия

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас обсудит с главой МАГАТЭ вопросы, связанные с Белорусской АЭС

Подробнее...
default image
На юге Франции пылают масштабные пожары

Подробнее...
default image
Из-за угрозы БелАЭС самоуправления обяжут иметь месячный запас средств защиты

Подробнее...
default image
За сутки зафиксировано 24 новых случаев коронавируса, общее число – 2171

Подробнее...
default image
Жители Польши получают посылки с неизвестными семенами из Китая

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса обсуждается регистрация всех прибывающих еще в самолетах – НЦОЗ

Подробнее...
default image
Ракеты Javelin из США переданы вооруженным силам (ВС) Литвы

Подробнее...
default image
airBaltic позволит пассажирам сменить пункт назначения рейса

Подробнее...
default image
Р.Лингене не сомневается: на следующей неделе возможна изоляция по возвращении из Польши

Подробнее...
default image
Россия ослабила ограничения на въезд для иностранцев

Подробнее...
default image
Ирландия будет тестировать пассажиров на COVID-19

Подробнее...
default image
На парламентских выборах защитные маски будут обязательными - ГИК

Подробнее...
default image
В Германии начали открываться школы

Подробнее...
default image
Из-за плохих результатов экзамена по математике министр обещает изменения в школах

Подробнее...
default image
Литва не располагает официальной информацией о старте БелАЭС

Подробнее...
default image
Конвенцию МОТ о наихудших формах детского труда ратифицировали 187 стран

Подробнее...
default image
После модернизации Авиабазу ВВС в Шяуляй осмотрят вице-министр обороны и посол США

Подробнее...
default image
В Пентагоне намерены развертывать ядерные ракеты морского базирования для сдерживания РФ

Подробнее...
default image
Эстония сообщила о начале второй волны коронавируса

Подробнее...
default image
Лучше всего абитуриенты сдали экзамен по английскому, результаты по математике все хуже

Подробнее...
default image
За сутки зафиксированы 10 новых случаев коронавируса и одна смерть

Подробнее...
default image
В плане поощрения экономики появляются необязательные проекты – государственный аудит

Подробнее...
default image
Трамп не намерен вновь вводить жесткие ограничительные меры из-за COVID-19

Подробнее...
default image
"Белавиа" с 5 августа возобновляет полеты в Вильнюс

Подробнее...
default image
Бейрут объявлен районом стихийного бедствия

Подробнее...
default image
Комитет сейма обсудит ситуацию с БелАЭС, подготовку ко второй волне COVID-19

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Дело идет к смерти наличных

Фото pixabay.com

На фоне пандемии коронавируса и глобального кризиса общество достигло переломного момента, когда наступила смерть наличных денег, констатировали в PayPal.

В платежной системе указывают, что большинство людей больше не хотят пользоваться наличными деньгами или формами оплаты, которые требуют физического контакта, сообщает Fortune.

«Темпы электронной коммерции ускорились на несколько лет за один квартал», — подчеркнул финансовый директор Джон Рейни. По итогам второго квартала текущего года выручка PayPal достигла рекордных 5,26 миллиарда долларов.

После предоставления отчета в среду, 29 июля, акции компании подскочили на пять процентов. По состоянию на четверг, 30 июля, одна акция PayPal стоит 184,6 доллара.

Отказ от использования наличных денег сопряжен с риском заражения коронавирусом. В Китае, откуда началась эпидемия, уничтожили часть денег, собранных в наиболее зараженных провинциях. В России Центробанк выдерживает банкноты в течение как минимум двух недель с момента поступления, чтобы они возвращались в оборот уже чистыми. 

freecity.lv

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.