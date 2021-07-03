Дело обанкротившегося банка Ukio bankas передано в суд

Досудебное расследование было начато в 2013 году после получения из Банка Литвы (БЛ, центробанка) информации о подозрительных сделках.

Как сообщается, собранные СРФП данные позволяют считать, что обвиняемые, злоупотребляя своим служебным положением, предоставляли кредиты Ukio bankas определенным юридическим лицам, кредиты использовались в финансовых интересах компаний подозреваемых, управлявшихся через других лиц.

Согласно подозрениям, таким образом было расхищено примерно 41,6 млн евро средств банка, из них 33 млн евро было легализовано посредством счетов 80 юридических и физических лиц — на эти средства могло быть незаконно приобретено недвижимое имущество в Соединенном Королевстве, увеличен уставный капитал зарегистрированной в Беларуси компании. Часть средств была возвращена в компании, управлявшиеся подозреваемыми.

Согласно данным следствия, 14,6 млн евро из полученных в Ukio bankas кредитных средств пошло на финансирование футбольных клубов Шотландии, Беларуси, баскетбольного клуба Литвы, а также недвижимости, приобретенной в России, Голландии и Великобритании.

Составивший обвинительный акт прокурор Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Дарюс Алинскас считает, что этот судебный процесс не будет легким и быстрым, однако надеется, что государственный интерес будет защищен.

Материалы дела составляют 369 томов. Во время расследования применены ограничения в отношении имущества подозреваемых в Литве и за рубежом.

В. Романов (которого Генпрокуратура именует в сообщении только посредством инициалов) во время всего досудебного расследования скрывался от литовской правоохраны. Сейчас, по имеющимся данным, ему предоставлен статус беженца в России, поэтому в его отношении судебный процесс будет проходить без его участия.