В J&J заявили о высокой эффективности своей вакцины против штамма Дельта

Компания Johnson&Johnson заявила, что ее COVID-вакцина продемонстрировала надежную защиту от штамма Дельта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Анализ образцов крови показывает, что вакцина Johnson&Johnson вызывает нейтрализующее Дельту возникновение антител даже на более высоком уровне, чем против варианта Бета в ЮАР, где была продемонстрирована высокая эффективность препарата против тяжелого течения болезни», – говорится в сообщении.
Разработчики препарата также сообщили, что продолжительность иммунного ответа ее вакцины составляет не менее восьми месяцев.
Напомним, в середине июня власти Канады приняли решение выбросить 300 тысяч доз вакцины от коронавируса производства американской компании Johnson&Johnson из-за опасений, что она загрязнена другим препаратом.korrespondent.net