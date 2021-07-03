В J&J заявили о высокой эффективности своей вакцины против штамма Дельта

Компания Johnson&Johnson заявила, что ее COVID-вакцина продемонстрировала надежную защиту от штамма Дельта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Анализ образцов крови показывает, что вакцина Johnson&Johnson вызывает нейтрализующее Дельту возникновение антител даже на более высоком уровне, чем против варианта Бета в ЮАР, где была продемонстрирована высокая эффективность препарата против тяжелого течения болезни», – говорится в сообщении.