Уничтожение экосистем оценили в $2,7 трлн ежегодно

Из-за уничтожения биоразнообразия мировая экономика может терять около 2,7 триллиона долларов. Причем, каждый год продолжительностью до 2030 года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на расчеты Всемирного банка.
Главный фактор такой тенденции — влияние на рыбное продовольствие и лесную древесину.
При этом, в ВБ говорят, что это довольно оптимистичные прогнозы, которые не учитывают нынешние потери экологии.
Мир, как минимум, потеряет около 46 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Стремительно будут сокращаться запасы рыбы. Даже если законсервируют 30% земель планеты, сокращение мировой экономики постигнет 0,1%.
Наиболее пострадает экономика развивающихся стран, которые больше всех зависят от сырья экосистемам. В странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии реальный ВВП будет сокращаться на 9,7% ежегодно.
В худшем случае, когда страны не смогут подстроиться к шокирующему состоянию экосистем, глобальная экономика ежегодно будет сокращаться на 2,3%.
Исследователи говорят, что в прошлом году за период пандемии коронавируса мировая экономика сократилась на 3,3%, что превысило порог времен Великой депрессии.korrespondent.net