Уничтожение экосистем оценили в $2,7 трлн ежегодно

При этом, в ВБ говорят, что это довольно оптимистичные прогнозы, которые не учитывают нынешние потери экологии.

Мир, как минимум, потеряет около 46 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Стремительно будут сокращаться запасы рыбы. Даже если законсервируют 30% земель планеты, сокращение мировой экономики постигнет 0,1%.

Наиболее пострадает экономика развивающихся стран, которые больше всех зависят от сырья экосистемам. В странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии реальный ВВП будет сокращаться на 9,7% ежегодно.

В худшем случае, когда страны не смогут подстроиться к шокирующему состоянию экосистем, глобальная экономика ежегодно будет сокращаться на 2,3%.

Исследователи говорят, что в прошлом году за период пандемии коронавируса мировая экономика сократилась на 3,3%, что превысило порог времен Великой депрессии.