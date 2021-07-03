К. Навицкас: министры ЕС договорились о сельхозполитике

Совет министров сельского хозяйства Европейского союза (ЕС) в понедельник договорился о будущей финансовой перспективе сельского хозяйства, говорит литовский министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас.
По его словам, существенное изменение — с 2023 года не менее 1,095 млрд евро или 27% общего финансового конверта в обязательном порядке идет на средства по защите окружающей среды и смягчению климатических изменений.
«Озеленение» становится базовым требованием для получения основных выплат. Таким образом, приоритет будет не у производства продуктов питания любой ценой, а у того, насколько устойчиво, безопасно, дружественно по отношению к окружающей среде мы хозяйствуем и какое хозяйство мы оставим будущим поколениям», — написал в фейсбуке министр.
Министры утвердили то, о чем председательствующая в Совете Европейского союза Португалия договорилась с Европарламентом.
В бюджете ЕС на 2021–2027 годы на финансирование общей сельскохозяйственной политики намечено 387 млрд евро — треть всего бюджета. Из этой суммы 270 млрд евро намечено на прямые выплаты.