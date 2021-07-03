К. Навицкас: министры ЕС договорились о сельхозполитике

«Озеленение» становится базовым требованием для получения основных выплат. Таким образом, приоритет будет не у производства продуктов питания любой ценой, а у того, насколько устойчиво, безопасно, дружественно по отношению к окружающей среде мы хозяйствуем и какое хозяйство мы оставим будущим поколениям», — написал в фейсбуке министр.

Министры утвердили то, о чем председательствующая в Совете Европейского союза Португалия договорилась с Европарламентом.

В бюджете ЕС на 2021–2027 годы на финансирование общей сельскохозяйственной политики намечено 387 млрд евро — треть всего бюджета. Из этой суммы 270 млрд евро намечено на прямые выплаты.