День Независимости Республики Беларусь – главный праздник белорусской государственности, отмечается ежегодно 3 июля.
Решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения столицы Белоруссии от немецкой оккупации, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году. Он объявлен в 1996 году Декретом Президента Республики Беларусь от 11 декабря 1996 г. № 1 «Об установлении государственного праздника – Дня Независимости Республики Беларусь».
3 июля – исторически значимая дата в судьбе страны, ставшая для ее граждан символом свободы и мира. В этот день столица государства (Минск) была освобождена от фашистских захватчиков. На референдуме 1996 года 3 июля и было выбрано в качестве официальной даты праздника.
По всей республике в этот день проходят празднества и гуляния. Жители устремляются на площади, в скверы, к концертным площадкам и выездным торговым точкам. Проводятся разные конкурсы, рекламные кампании.