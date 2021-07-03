День Независимости Республики Беларусь

3 июля – исторически значимая дата в судьбе страны, ставшая для ее граждан символом свободы и мира. В этот день столица государства (Минск) была освобождена от фашистских захватчиков. На референдуме 1996 года 3 июля и было выбрано в качестве официальной даты праздника.

По всей республике в этот день проходят празднества и гуляния. Жители устремляются на площади, в скверы, к концертным площадкам и выездным торговым точкам. Проводятся разные конкурсы, рекламные кампании.