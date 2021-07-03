Латвия усилила охрану на границе с Беларусью из-за нелегальной миграции

Агентство ЕС по контролю границ Frontex развернуло в Литве и Латвии операцию на границе с Беларусью из-за роста нелегальной миграции. «В сотрудничестве с европейским агентством Frontex наши литовские коллеги и мы из Латвии задействовали дополнительные ресурсы для поддержания контроля на наших общих границах. С 1 июля мы уже принимаем нескольких офицеров с техническими средствами с патрульной автомашиной, которые будут патрулировать внешнюю границу с Беларусью. Такую же поддержку получила и литовская сторона», — указал он, подчеркнув, что Латвия впервые прибегает к помощи экспертов из агентства Frontex в охране внешней границы ЕС.

В Литве в последнее время значительно возросло число случаев проникновения нелегальных мигрантов на территорию республики через границу с Белоруссией. С начала года в Литве задержаны 822 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Беларуси. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год. В пятницу вечером на экстренно созванном заседании правительство Литвы приняло решение объявить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с резким ростом нелегальной миграции с территории Беларуси.