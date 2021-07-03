ГИК лишила полномочий мэра Кельмеского района В. Андрулиса

Полномочия В. Андрулиса прекращены в связи ос вступлением в силу неблагоприятного для него постановления суда. Он лишился поста согласно положению Закону о выборах в советы самоуправлений о том, что полномочия члена совета прекращаются со вступлением в силу обвинительным приговором.

ГИК также объявила новые выборы Кельмеского района: они состоятся 10 октября вместе выборами мэра Тракай.

На этой неделе Шяуляйский окружной суд оставил в силе не благоприятное для В. Андрулиса решение суда низшей инстанции.

59-летний В. Андрулис, остановивший членство в Литовской социал-демократической партии, был признан виновным в том, что требовал с другого лица взятку в размерен 10 тыс. евро за благоприятное решение по проекту самоуправления по обустройству общественных пространств.

В. Андрулис наказан штрафом в размере 25 тыс. евро, ему также запретили пять лет работать на государственной службе.

Осуждённый политик заявил, что за ним следили целый год, а директор инициировавшей проект компании, по его словам, был сам инициатором встреч, провоцировал его на взятку.