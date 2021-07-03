Ученые исследовали смешанную вакцинацию препаратами AstraZeneca и Pfizer

Исследователи уточняют, что самый высокий ответ антител наблюдался у людей, получавших две дозы вакцины Pfizer/BioNTech. При этом все смешанные режимы давали лучший ответ, чем две дозы вакцины AstraZeneca.

Кроме того, введение Pfizer/BioNTech после первой инъекции AstraZeneca также давало больший эффект, чем укол второй дозы AstraZeneca. И, наконец, прививка Pfizer/BioNTech после AstraZeneca вызывала более высокий ответ антител, чем вакцинирование в обратном порядке.

Отмечается, что теперь ученые ожидают результатов исследований комбинации двух доз вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech, введенных с интервалом в 12 недель.

По последним данным, в Британии одну дозу вакцины от коронавируса получило 80% взрослого населения, тогда как полностью в стране привиты 60% этой категории граждан.

Как сообщалось, один из ведущих инфекционистов Италии Маттео Бассетти заявил, что людям, которые перенесли коронавирусную болезнь, достаточно привиться одной дозой вакцины, чтобы получить защиту от инфекции.