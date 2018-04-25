Дело ЮКОС: РФ обжаловала решение суда Гааги о выплате $57 млрд

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Россия пытается отменить решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с Москвы $57 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОС и подала кассационную жалобу. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

«15 мая Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК «ЮКОС», обязывающего Россию выплатить $57 млрд США в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба», — подчеркнули в Минюсте.

В министерстве заявили, что Россия будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля этого года отменил вердикт голландского суда первой инстанции и вновь обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд.

Напомним, в июле 2014 года ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году. РФ позже обжаловала это решение.

В апреле 2016 года окружной суд Гааги отменил решение гаагского арбитража, обязавшего Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОС.