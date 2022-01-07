Демографическая статистика столицы

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В Вильнюсе растет число зарегистрированных браков — в 2021 году здесь свои отношения узаконила 5001 пара. В 2020 году было зарегистрировано 4800 браков, сообщает Вильнюсское самоуправление.

Сохраняет свою популярность и традиция вступать в брак 31 декабря – канун Нового года для своей свадьбы выбрали 23 пары.

Хотя по всей стране в течение минувшего года рождаемость падала, в столице родившихся детей было зарегистрировано больше, чем в предыдущем году. До последней недели года в столице появился на свет 6521 новорожденный, в 2020 г. – 6332, в 2019 г. – 6751.

Вместе с детьми, родившимися у граждан Литвы за рубежом, в этом году в столице зарегистрировано всего 10 330 случаев рождения. Для сравнения: в 2020 г. – 9868, в 2019 г. – 11 118.

Самые редкие и самые популярные имена

Наибольшую популярность на протяжении последних нескольких лет сохраняют такие имена, как Лукас, Йокубас, Маркас, Эмилия, Амелия и Лея. Среди самых редких имен – Амжюс, Ритас, Весулас, Пяркунас, Атейтис, Копа, Тульпе и Васара (рус. значения имен – Век, Утро, Вихрь, Перун, Грядущее, Дюна, Тюльпан и Лето). В этом году мальчиков в городе родилось на 0,6 проц. больше, чем девочек.

«В Вильнюсском самоуправлении – единственном из самоуправлений крупных городов страны – численность населения в течение последнего десятилетия не снижалась. Напротив, она даже выросла на 4 проц. Такая рождаемость и рост города настраивают на крайне позитивный лад», – отметила заведующая отделом записи актов гражданского состояния Вильнюсского самоуправления Йоланта Кузьмене.

Й. Кузьмене отмечает, что в течение последнего года родилось меньше близнецов. В 2021 году зарегистрировано 79 пар двойняшек, в 2020 г. – 109, в 2019 г. – 127. Тройняшек дождалась только одна семья.

Растет число браков

В прошлом году количество зарегистрированных браков снова стало набирать обороты. В самом загсе обменялась кольцами 2131 пара, еще 269 торжественных бракосочетаний состоялось в местах, выбранных самими молодыми; кроме того, в учет внесено 854 церковных брака, а еще 1747 браков были заключены за границей.

«В минувшем году мы предложили молодоженам новинку – возможность заключить брак под открытым небом, в самых красивых уголках Вильнюса, в окружении природы: в скверике рядом с Дворцом бракосочетаний, в Бернардинском саду, в Сквере реформаторов. Мы решили предоставить брачующимся парам для проведения церемонии зеленые зоны столицы, видя их желание вступить в брак где-нибудь в городе», – рассказала заведующая загса Вильнюсского самоуправления.

Нередко люди выбирают дату, придавая некое особое значение магии чисел – 12.02.2022 вступят в брак 18 пар, а на 22.02.2022 уже зарегистрировались 5 пар.

Из выбранных молодоженами мест больше всего браков в минувшем году было заключено в Вильнюсской городской ратуше, Ботаническом саду, Вяркяйском дворце, также вступающие в брак часто выбирали террасы разных отелей, ресторанов, живописные дворики, залы. Когда для заключения брака были предложены открытые городские пространства, самыми популярными из них стали скверик рядом с Дворцом бракосочетаний и Бернардинский сад. Минувший год отмечен и исключительным бракосочетанием – молодые принесли друг другу обет любви в самом Замке Гядиминаса.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt