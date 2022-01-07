Пункты приема елок

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Cамоуправление призывает жителей ознакомиться с адресами мест, опубликованными на сайте самоуправления, где можно оставить елки.

В этом году в столице будет 89 таких площадок. Елки с них будут увозить с 6 по 31 января. Их нельзя оставлять около мусорных контейнеров, за это грозит штраф до 600 евро. Кроме того, елки можно сдать на площадках для крупногабаритных отходов.

Возможно и вторичное использовании елки — лапником можно укрыть растения, выстелить дно компостной ямы. Если вы купили елку в горшке, после праздников держите ее в прохладном месте, а весной сможете посадить ее в Рождественском лесу.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt