Лес в городе

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Леса составляют 34 проц. городской территории. Леса государственного значения в городе занимают 13,89 тыс. га, а находящиеся в ведении муниципального образования — 5,8 тыс. га. Леса Вильнюсского муниципалитета отличаются разнообразием видов, но сосновые насаждения преобладают, занимая 59% общей площади.

В связи с неблагоприятной климатической ситуацией в 2021 г. в лесах, находящихся в ведении Вильнюсского самоуправления, было вырублено 5750 куб. м поврежденных, мертвых деревьев.

Пока еще в городском лесном массиве встречается немало произвольных свалок. В прошлом году собрано и вывезено 150 грузовиков мусора. Лесники обслуживают и 100-километровую тропу вокруг Вильнюса, оборудованную городским муниципалитетом.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt