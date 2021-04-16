Демографический след пандемии

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Литва вошла в группу стран Евросоюза, в которых в прошлом году по сравнению с прежними годами наиболее значительно сократилась продолжительность жизни, сообщает BNS.

Продолжительность жизни на фоне карантина

Средняя продолжительность жизни на фоне пандемии коронавируса в 2020 году сократилась в большинстве стран — членов Европейского союза (ЕС). По информации Евростата, с 1960-х годов ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась в среднем более чем на два года за десятилетие. Однако за год пандемии в 2020 году средняя продолжительность жизни снизилась в 22 из 27 стран.

Опубликованные данные Евростата свидетельствуют о том, что наиболее значительно продолжительность жизни в прошлом году по сравнению с 2019-м сократилась в Испании и Болгарии – соответственно на 1,6 и 1,5 года. Далее следуют Литва, Польша и Румыния, где она сократилась на 1,4 года. В Литве этот показатель в 2019 году составлял 76,5 лет, а в прошлом году – 75,1. Соседняя Латвия не испытала изменений, а в Эстонии продолжительность жизни сократилась на 0,4 года.

Вместе с тем, как уточнили в Евростате, более значительное снижение продолжительности жизни в большинстве государств ЕС отмечалось среди мужского населения.

Показатель продолжительности жизни включает потенциальную продолжительность жизни новорожденного при условии сохранения нынешней ситуации со смертностью в течение всей его жизни. В ЕС средний показатель продолжительности жизни в доковидный 2019 год составил 81,3 года.

Демографические проблемы в ЕС, в частности, старение и сокращение населения, признают на официальном уровне. Так, согласно данным Еврокомиссии, «к 2070 году число людей трудоспособного возраста в ЕС сократится на 18%, а доля жителей в возрасте 65 лет и старше увеличится до 30,3%. Тогда же все население ЕС будет составлять не более 4% общемирового, хотя в 1960 году этот показатель составлял почти 12%.

Причины смертности

В прошлом году в Литве был зафиксирован самый высокий уровень смертности с 1990 года. Скончались более 43 000 человек, и это на 13,3% больше, чем в 2019 году. Несмотря на то что в прошлом году выросла смертность и в других странах Европы, по данным Евростата, Литва часто показывала результат выше среднего в ЕС.

Кардиологи отмечают, что количество смертей от коронавируса составляет только 30%, большая часть – это смерти от сердечных болезней и болезней кровеносных сосудов. Врачи констатируют, что с того момента, как началась пандемия COVID-19, резко сократился процент людей, обращающихся к врачам из-за проблем со здоровьем.

Впрочем, напомним, что из-за карантина была значительно ограничена деятельность учреждений здравоохранения. Нередко сами медицинские учреждения становились очагами заболеваний.

Демографическая статистика марта

В марте этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года в Литве умерло и родилось больше людей, свидетельствуют опубликованные Департаментом статистики демографические данные, сообщает BNS.

Согласно этим данным, в марте этого года родилось на 13,5% детей больше, чем за аналогичный месяц 2020 года: соответственно 1964 и 1731. Количество умерших по сравнению с прошлогодним мартом также выросло на 11,6% – с 3571 в прошлом году до 3986 в этом.

В целом население Литвы за год сократилось на 2386 человек: с 2 790 044 в марте прошлого года до 2 787 658 к началу апреля этого года.

В этом году по сравнению с прошлым незначительно сократилось количество иммигрантов: с 3 131 в марте прошлого года до 2 968. Как и год назад, в этом году число иностранцев и граждан Литвы среди иммигрировавших было почти равным.

Эмигрантов было бы в два раза больше: с 1 663 в прошлом году этот показатель вырос в марте этого года до 3 332. Большинство из них были гражданами Литвы: в марте прошлого года – две трети, а в этом году – более половины.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ