Ограничиваются права парламентской оппозиции

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Члены Сейма от Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Рита Тамашунене и Чеслав Ольшевский на состоявшейся в парламенте пресс-конференции рассказали о препятствиях для оппозиции выполнять свои прямые обязанности со стороны правящей коалиции консерваторов и либералов, пишет L24.lt.

В нынешнем парламенте нет демократии, а для представленных проектов создаются искусственные барьеры, отметила Р. Тамашунене. По ее словам, за свой многолетний опыт работы в парламенте она не припомнит столь вопиющих способов борьбы с оппозицией.

«Еще не было случая, чтобы все проекты объявлялись неконституционными и отправлялись в ящик», – сказала депутат, добавив, что «хуже чем в этом сроке полномочий еще не было, в нынешнем созыве парламента демократии немного».

Политики заявили, что они будут стремиться изменить сложившуюся порочную практику.

Равные права для всех

«Мы хотим представить свои проекты общественности – избирателям, которые голосовали за нас, обязали нас представлять их в Сейме. То, что мы заявляли, когда шли в Сейм, мы должны зарегистрировать и широко представить общественности», – подчеркнула парламентарий, напомнив, что члены Сейма от ИАПЛ-СХС зарегистрировали ряд законопроектов, регулирующих выборы, с целью повышения вовлеченности граждан, прозрачности процессов и информирования населения.

«Каждый законопроект состоял из двух частей: одна касалась всех избирателей, другая – интересов национальных меньшинств и их информирования. Один из таких проектов призван предоставить возможность участвовать в форумах, обсуждениях и дебатах, организованных LRT. Почему мы это сделали? Участие в выборах показало, что определенные партии или коалиции были исключены из дебатов. Мы не думаем, что это справедливое распределение. Всем должны быть гарантированы равные права. Другая часть предложения заключалась в предоставлении партийных программ на языках меньшинств. Мы получили ряд замечаний о возможном конфликте с Конституцией и даже о противоречии Закону о государственном языке», – отметила Р. Тамашунене, говоря о сложностях регистрации проектов правовых актов.

Она подчеркнула, что «никто не говорит, что все должно происходить на негосударственном языке. Кто участвует в выборах без государственного языка? Это невозможно, необоснованно и иррационально, но также важно обеспечить надлежащее информирование общественности на языке, который они понимают. В итоге проект был сорван».

При этом она заверила, что члены Сейма от ИАПЛ-СХС не откажутся и зарегистрируют новый, скорректированный проект. «Потому что это принесет пользу нашему обществу, нашей демократии», – сказала политик.

Целью законопроекта о внесении изменений в статью 89 Закона о выборах в Сейм, представленного Ритой Тамашунене, Чеславом Ольшевским и Беатой Петкевич, является обеспечение пропорционального представительства всех избирателей в Сейме.

Данные последних выборов в Сейм 2020 года показывают, что более 230 тысяч избирателей, выразивших свою волю на выборах (т.е. 20% голосов в многомандатном округе), отдали свои голоса за партии, не превышающие 5%. Установленный избирательный барьер (в выборах в Сейм участвовало до 11 партий) был каким-то образом искривлен – политическая воля избирателей игнорировалась литовской избирательной системой, голоса почти четверти миллиона литовских граждан не были услышаны – избранные ими партии не вошли в Сейм.

Рекомендации ОБСЕ должны быть рассмотрены

Парламентарий Ч. Ольшевский напомнил, что даже после 2016 года ОБСЕ по итогам выборов в Сейм был подготовлен отчет, в котором говорилось, что в Литве установлен чрезмерно высокий избирательный порог для партий национальных меньшинств.

«После предыдущих выборов в Сейм при широкой политической поддержке был принят ряд законодательных поправок, в которых реализовано несколько предыдущих рекомендаций ОБСЕ, таких, как разграничение избирательных округов, финансирование избирательных кампаний, сроки подачи жалоб и т. д. Но рекомендации по избирательному порогу для национальной партии меньшинств не реализованы. 5%-й барьер для организаций национальных меньшинств 1990-1996 гг. не был применен. Национальные меньшинства составляют около 15 процентов. Следовательно, количество жителей Литвы и количество их представителей должно быть пропорциональным в Сейме», – сказал он.

Он отметил, что Департамент права указал, что если список кандидатов от партии национальных меньшинств будет установлен ниже порога прохождения в Сейм, то им могут быть предоставлены гораздо более благоприятные условия для получения мандата члена парламента, чем списки кандидатов от других партий.

«Цель проекта – увеличить представительство политических сил, стимулировать более активное участие граждан, создать условия для того, чтобы более мелкие партии имели своих представителей в Сейме», – сказал политик.

Он напомнил, что члены Сейма от ИАПЛ-СХС в течение этого срока также будут добиваться, чтобы программы предвыборной агитации на радио, телевидении и интернет-порталах, финансируемые из государственного бюджета, были организованы не только на государственных языках, но и на национальных языках меньшинств. Он отметил, что ОБСЕ также рекомендовала Литве увеличить объем информации для избирателей и избирательных материалов на языках нацменьшинств.

Отсутствие люстрации ослабляет государство

По словам Ч. Ольшевского, ИАПЛ-СХС последовательно проводит акции, направленные на организацию всеобщей люстрации общественной и политической жизни нашей страны, сталкиваясь с агрессивным противодействием со стороны некоторых членов Сейма Литвы.

По словам парламентария, нерешенный вопрос люстрации по-прежнему создает проблемы как для государства, так и для граждан. В конце концов, бывших сотрудников могут шантажировать и использовать те, у кого есть доступ к секретным документам.

«К сожалению, засекреченных лиц по-прежнему могут шантажировать спецслужбы иностранных государств или лиц, у которых есть личные дела, и заставлять их совершать определенные действия, наносящие вред Литве, что, кстати, подтвердил директор Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис. Люстрация необходима. Рассекречивание бывших сотрудников спецслужб защитит их от шантажа, что в свою очередь повысит безопасность страны. Кроме того, атмосфера очистится от подозрений со стороны политиков», – сказал Ч. Ольшевский.

Он не сомневается в том, что всеобщая люстрация имеет смысл просто потому, что это честный отчет об истории государства и это то, к чему нужно стремиться.