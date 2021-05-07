Демография на фоне пандемии

Фото BFL /Вигинтаса Скарайтиса

В начале апреля в Литве количество постоянных жителей составляло 2787658 человек, согласно данным Департамента статистики. По сравнению с мартом население уменьшилось на 2386 человек.

При этом число постоянных жителей Литвы сокращается четвертый месяц подряд. С начала года ежемесячно более чем на 2 тысячи уменьшается общая численность населения. В апреле по сравнению с январем стало меньше более чем на 7,5 тысячи жителей.

Ранее Департамент статистики прогнозировал, что в 2021 году республика продолжит терять население.

В прошлом году – скачок смертности

В Литве в прошлом году умерли 43 547 человек (21, 3 тыс. мужчин и 22,2 тыс. женщин), что почти на 5 266 человек больше, чем в 2019 году, чему способствовала и пандемия COVID-19, сообщил на минувшей неделе Институт гигиены.

Как разъяснили эксперты, при оценке изменений в смертности следует обратить внимание на то, что в статистическом отношении 2019 и 2020 годы являются контрастными, поэтому, чтобы видеть реальную картину, нужно рассчитывать средний показатель за четыре года — превышение смертности в Литве в прошлом году составило 3 771 случай, 3 289 смертей связаны с COVID-19.

В 2 266 случаях главная причина смерти — заболевание COVID-19, еще 1 023 человека, заразившихся COVID-19, умерли от других болезней.

В прошлом году 22,8% умерших были моложе 65 лет, почти половина (47%) умерших была в возрасте 65-84 лет, одна треть (30,2%) – в возрасте 85 лет и старше.

Пять основных причин смерти — болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, внешние причины смерти, COVID-19 и заболевания пищеварительной системы, — составили 87,6% всего количества смертей. От заболеваний системы кровообращения скончались более половины (52,7%) всех умерших (на 9,8% больше, чем в 2019), от злокачественных новообразований — 18,9%, из-за внешних причин — 5,8%, от COVID-19 — 5,2%, от заболеваний пищеварительной системы — 5%.

В прошлом году заболевание COVID-19 преимущественно давало осложнения в виде пневмонии (77,8% смертей от COVID-19, когда COVID-19 был главной причиной смерти), легочной недостаточности (49,7%), сердечной недостаточности (46,6%), шока (11,3%), сепсиса (9,5%), дисфункции органов (6,5%) и почечной недостаточности (6%).

Постковидная депрессия

Даже после выздоровления от коронавируса многие пациенты страдают от тяжелых осложнений. Это явление получило название «постковидный синдром». Психические расстройства, апатия и суицидальные мысли — примеры таких осложнений. Потеря работы, страх болезни, внезапный уход из жизни близких людей и вынужденная изоляция стали причинами резкого ухудшения психического здоровья.

По заказу Минздрава компания Spinter tyrimai в феврале провела опрос жителей 18-75 лет, который показал, что психическое здоровье 46,5% жителей Литвы оставляет желать лучшего. При этом в 2013-2017 гг. плохим психическое состояние было у 38,8% респондентов.

В ходе опроса выясняли, как люди во время пандемии боролись со стрессом. Большая часть, 44%, участников опроса сказали, что удаленно или напрямую общались с близкими, друзьями или коллегами, 37% сидели в интернете, 33% занимались любимой деятельностью, 31% проводили время на природе. 25% сказали, что стали больше спать, 19% – больше есть, 13% – больше заниматься спортом, 11% употребляли алкоголь, 10% курили, 7% пили успокоительные, 4% медитировали, 1% употребляли другие психоактивные препараты, а 5% как-то иначе боролись со стрессом.

Результаты исследования показали, что физическая активность 61% участников опроса в карантин снизилась. Хотя большая часть использовала позитивные способы борьбы со стрессом, но немалый процент людей употреблял алкоголь и успокоительные. Такие методы снятия стресса могут вызвать зависимость.

Эксперты международной Организации экономического сотрудничества и развития рекомендуют повсеместно усиливать защиту психического здоровья, а медики советуют каждому из нас придерживаться жесткого режима, заниматься спортом и налаживать социальные контакты. Опасность эпидемии депрессивных состояний в том, что такие расстройства даже при лечении носят затяжной характер.

Информация «ЛК», BNS