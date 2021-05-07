Тенденции на рынке жилья

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В парламенте Литвы рассматривают проект поправок к закону о земле, согласно которому повысится плата за застраиваемые на государственной земле участки, а также увеличатся налоги.

Президент Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс предупреждает, что из-за появления нового налога новая квартира среднего класса в Вильнюсе подорожает на 25 000 евро. Цены на жилье и так стремительно растут. По мнению предпринимателей, при сохранении тенденций к концу года будет ощущаться нехватка жилья. По данным ассоциации, в крупных городах Литвы за последние 12 месяцев цены на жилье выросли на 7,2%.

Между тем все больше людей склонны не арендовать, а покупать жилье. В Литве цены на аренду жилья росли быстрее, чем цены на недвижимость. Однако в последнее время ситуация стала меняться – быстрее растут цены на жилье, а не на его аренду. Это снижает окупаемость недвижимости для тех, кто покупает жилье для дальнейших инвестиций. 13,3 евро – столько стоит в среднем аренда квадратного метра жилья в столице Литвы. Для сравнения, 10 лет назад цена составляла 7,7 евро, таковы данные портала aruodas.lt. За 10 лет по всей Европе цены на аренду выросли на 14,9%, а на покупку жилья — на 28,6%. В Литве аренда за 10 лет подорожала на 109% (более высокий рост был лишь в Эстонии — 143,5%), сообщает Eurostat.

Стоимость покупки выросла на 70%. Больше всего цены выросли: в Эстонии (113%), Люксембурге (100%), Венгрии (91%), Латвии (86%), Австрии (81%).

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что цены росли из-за ограниченного предложения – в Литве чаще покупают жилье, чем арендуют. Однако в последнее время цены на жилье растут быстрее, чем цены на его аренду.

Комментируя рост цен на аренду жилья, экономист отметил, что «важный фактор — сокращение предложения на фоне растущей иммиграции – в прошлом году в Литву приехали 20 000 жителей. Кроме того, растет и внутренняя миграция в крупные города.

«В Литве все работающие жители начинают думать о своем жилье. Таких приоритетов нет у немцев, голландцев, где около половины жителей арендует жилье. Это связано с культурным моментом и с тем, что там живуч рынок коммерческой аренды жилья, этим занимаются профессиональные компании», – сказал Н. Мачюлис. Он не считает, что в Литве тенденция изменится – ведь и в прошлом году немало сделок по покупке жилья заключалось за собственные средства, без кредитов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ