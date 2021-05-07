Ученики возвращаются в школы

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Правительство Литвы одобрило изменения в сфере образования и решило вернуть 5-11 классы в школу с 10 мая. Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене сказала, что в школы вернутся ученики не всех муниципалитетов Литвы – в некоторых дети будут по-прежнему учиться удаленно.

По словам министра, ситуация с заболеваемостью непростая, особенно сложно она складывается в Вильнюсском районе. Поэтому каждый муниципалитет будет самостоятельно решать вопрос возвращения детей в школы. В пораженных коронавирусом самоуправлениях тестироваться не надо, если занятия проводятся на открытых пространствах. Это будет распространяться на все классы и актуально для регионов, где уровень заболеваемости в течение 14 дней составляет больше 200 случаев на 100 000 жителей.

Маски будут обязательными для всех участников учебного процесса.

Не все муниципалитеты решили вернуть 5-11 классы в школы. Так, Вильнюс продолжит удаленное обучение, но больше внимания будет уделять обучению на открытом воздухе.

Тем самоуправлениям, которые вернут учеников 5-11-х классов в школы, необходимо будет периодически проверять учащихся и школьный персонал, если обучение будет проходить в закрытых помещениях. Правительство решило, что профилактический тест для диагностики COVID-19 или самоконтроль на предмет возможного заболевания могут не требоваться для учащихся начальных и средних классов, для которых обучение организовано на открытом воздухе.

Не будут ужесточены правила возвращения в классы учеников выпускных классов. По словам министра, немалая часть выпускников уже привита – около 55%, это количество растет, иммунитет есть у 5%. Ю.Шюгждинене выразила надежду, что родители, которые не хотят тестировать детей, изменят свое мнение, увидев, что быстрые тесты на антигены не нанесут детям вреда. «Все возвращающиеся в школы ученики 5-11 классов должны тестироваться», – сказала она.

Тем временем мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс считает, что нынешние масштабы тестирования не позволят каждую неделю проверять на COVID–19 всех учеников 5–11 классов в силу того, что для регулярного тестирования школьников в городе не хватает медперсонала. Поэтому он рекомендует школам каждую вторую неделю вести уроки на улице, а в другое время работать удаленно.

«Мы предложим в 5–11 классах каждую вторую неделю вести уроки на улице. Конечно, когда погода дождливая, это может звучать не очень привлекательно, но май в Литве по статистике самый солнечный месяц, мы в Вильнюсе создали условия для учебы не только на территориях школ, но по всему городу», – сказал Р. Шимашюс.

«Учиться осталось шесть недель. Мы понимаем, что главное – начальная школа и выпускные классы, чтобы там все было хорошо. Что касается 5–11 классов, мы хотим, чтобы школы сами принимали решение», – отметил он.

Кроме того, учебный год в начальной школе Литвы продлится на неделю дольше, чем планировалось – до 15 июня. Это связано с тем, что в декабре начальная школа получила дополнительную неделю каникул. Учебный год продолжительностью в 175 дней установлен согласно Общеобразовательному плану программы начального обучения, который был утвержден в 2019 году, и менять продолжительность учебного года Министерство образования не планирует.

Правительство также пересмотрело список муниципалитетов, в которых будут действовать более мягкие карантинные условия, чем в другой части страны. Это муниципалитеты, в которых за 14 дней заболеваемость COVID-19 составляет менее 200 случаев на 100 тысяч населения.

Эта категория пополнилась тремя самоуправлениями, но при этом шесть были исключены из списка.

В итоге в список таких муниципалитетов входят Бирштонас, Биржайский район, Юрбаркский район, Клайпеда, Клайпедский район, Неринга, Пагегяй, Пакруойский район, Пасвальский район, Плунгеский район, Ретавас, Рокишкский район, Скуодасский район, Шяуляйский район, Шилальский район, Шилутский район, Таурагский район, Тяльшяйский район.

Информация «ЛК», BNS