Литва и Польша отметили 230-ю годовщину Конституции

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

В честь этой даты президент Литвы Гитанас Науседа с супругой находились в Польше, а премьер Польши Матеуш Моравецкий в минувшее воскресенье посетил Вильнюс. В Варшаве прошла торжественная церемония во дворе Королевского дворца, а также дискуссия о будущем Европы с президентами стран региона. В торжественном мероприятии также принимали участие главы Латвии, Эстонии, Польши и Украины с супругами.

В Вильнюсе были проведены совместные торжества в парламентах обеих стран в видеоформате.

«Я очень рад, что мы вместе празднуем 230-ю годовщину Конституции 3 мая – поляки и литовцы, нам очень приятно принимать в Варшаве президента Литвы Г. Науседу, символическим событием является это общее заседание членов Сейма и сенаторов Польши с членами Сейма Литвы», – сказал президент Польши Анджей Дуда на совместном торжественном заседании.

«Самое важное, что сегодня мы вместе, вместе стучат сердца поляков и литовцев, этим мы доказали свою историческую близость и вместе гордимся крупными достижениями Республики двух народов, гордимся общим делом – Конституцией 3 мая», – добавил он.

«От имени поляков я хотел бы искренне поблагодарить братьев-литовцев за наш совместно пройденный исторический путь по защите нашей и вашей свободы, когда мы поддерживали друг друга», – сказал президент Польши.

Принятая Великим Княжеством Литовским и Королевством Польским Конституция от 3 мая 1791 года – достойна гордости, и в Литве все чаще побеждает взгляд, что нельзя отказываться от общего наследия, заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Выступая на совместном торжественном заседании парламентов Литвы и Польши, она подчеркнула, что Конституция 3 мая была первой прогрессивной письменной конституцией в Европе и второй письменной конституцией в мире.

«Это факт, достойный гордости. Тогда мы были первопроходцами в конституционных процессах, которые затем на европейском и мировом уровне стали магистральными», – сказала глава парламента Литвы.

Спикер отметила, что по поводу Конституции 3 мая в Литве нет общего согласия.

«Есть голоса, говорящие, что в документе не упомянуто название Литвы, что это знак ослабления суверенитета Литвы. Но все чаще побеждает мнение, что нельзя отказываться от общего, по праву принадлежащего нам историко-культурного наследия Литовско-польского государства, неотъемлемой частью которого является и Конституция 3 мая», – добавила спикер.

Она также отметила, что разные мнения не помешали Сейму десять лет назад принять резолюцию о Конституции 3 мая и не мешают сегодня отмечать 230-летие Конституции.

Конституция от 3 мая считается первой конституцией в Европе. Она была принята Четырехгодичным сеймом Республики двух народов 3 мая 1791 года.

В соседней Польше день Конституции Литовско-польского государства (Речи Посполитой) – один из самых больших государственных праздников, в Литве эта дата отмечается более скромно, так как Конституция, по некоторым оценкам, снизила самостоятельность Великого Княжества Литовского в составе общего с Польшей государства.

Тем временем

Реконструкция Дома польской культуры

Вильнюс и Литву невозможно себе представить без сильной польской общины и ее активной культурной жизни, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Премьер подчеркнула, что в Доме польской культуры в Вильнюсе уже два десятка лет действует более 30 организаций поляков Литвы. И. Шимоните заявила, что не сомневается, что после реконструкции их будет еще больше.

«В каждом доме бывают споры, но сегодня я здесь, чтобы еще раз призвать открыто говорить на все темы. Я не сомневаюсь, что, сотрудничая и доверяя друг другу, мы сможем добиться необходимых перемен», – заявила И. Шимоните в Доме польской культуры.

В церемонии начала реконструкции Дома польской культуры также принял участие премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Информация «ЛК», BNS