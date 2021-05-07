Растет эмиграция

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

«Слова “консерваторы” и “эмиграция” уже становятся синонимами», — написал в социальной сети Facebook лидер оппозиционной партии Союз крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис.

«Как только у власти консерваторы, так сразу растет число эмигрантов. Эмиграция – первый показатель того, что люди не довольны ситуацией в стране и отправляются искать счастья за ее пределами. Ненормально, что нынешнее правительство, вместо того чтобы искать возможности помочь малому бизнесу, задушило его. В очередной раз действия расходятся с обещаниями», – написал лидер «аграриев». По словам Р. Карбаускиса, теперь ясно, что закрытие бизнеса на карантин было неправильным решением нового кабмина.

Он отметил, что до пандемии, после введения «детских денег» и других решений предыдущего правительства, все больше людей стало возвращаться в Литву. В течение двух лет наблюдался прирост населения.

«Теперь, по данным Департамента статистики, четвертый месяц подряд в Литве фиксируется ежемесячное уменьшение постоянного населения! С начала января этого года Литва потеряла более двух тысяч трудящихся, кроме того, в первый месяц 2021 года население сократилось на 9565 человек»,– заметил Р. Карбаускис.

«К сожалению, эмигрирующая Литва становится символом уже второго срока консерваторов – государству потребовалось более десяти лет, чтобы люди снова захотели вернуться после их ночных реформ в 2008-2009 годах. Сколько времени понадобится на этот раз? Все зависит от того, как долго консерваторы будут разрушать государство и перекладывать бремя на плечи людей. Люди, которых власть поставила на колени, найдут выход, вернее, находят – уезжают жить и работать за границу», — написал Р.Карбаускис.

Исследование

Департамент статистики Литвы начинает проводить исследование, чтобы выяснить, насколько распространено в обществе насилие, сообщает пресс-служба. Будет собираться информация о нарушениях личной безопасности жителей на работе, о масштабах и характере насилия в ближнем окружении и за его пределами, а также о предоставлении помощи жертвам насилия. Насилие стало особенно актуальной проблемой в контексте пандемии COVID-19.

«Обнародуются и официально регистрируются только самые серьезные случаи, и остальные факты насилия не регистрируются. Одни стыдятся, другие боятся, что их не поймут, осудят», — отметила представитель Департамента статистики Сигита Мачюйкене.

Подобные исследования будут проведены во многих странах Европейского союза, по результатам которых будет представлена сравнительная статистика. Опрос будет проводиться в апреле-сентябре этого года. Около 10 тысяч случайно выбранных человек в возрасте 18–74 лет получат официальные письма с приглашением принять участие в исследовании.