О правилах посещения пациентов в больницах

Фото BFL/Томаса Урбелениса

Пациентов в больницах можно посещать, только получив разрешение от лечащего врача и заранее согласовав время посещения.

Посещать могут люди, переболевшие коронавирусом, если после положительного результата теста прошло не более 180 дней, а также привитые обоими дозами от коронавируса с подтверждающим это документом. Всем остальным посещать пациентов в условиях карантина запрещено, за исключением пациентов в терминальном состоянии, пациентов до 14 лет, людей с ограниченными возможностями, а также рожениц в больницах.

Посещать пациентов разрешено только лицам без симптомов ОРЗ (высокая температура, насморк, кашель и пр.) и тем, кто не находится в изоляции. Посещение осуществляется согласно установленному руководителем медицинского учреждения порядку, с обеспечением регулирования потоков людей, с использованием средств индивидуальной защиты и с соблюдением требований инфекционного контроля.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ